La Roma Primavera batte il Napoli 2 a 1 e conquista la semifinale di Coppa Italia. Ovazione del Tre Fontane per Mourinho

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera vola in semifinale di Coppa Italia dopo aver battuto il Napoli per 2 a 1 al Tre Fontane.

Giallorossi in vantaggio intorno alla mezzora con Faticanti, pareggio del Napoli a inizio ripresa con Sahli, gol qualificazione realizzato dal solito Pisilli con un destro dal limite a metà ripresa.

Da segnalare la presenza di Josè Mourinho sugli spalti del Tre Fontane: per l’allenatore della prima squadra l’ovazione del pubblico presente al termine del match.

Ad assistere alla vittoria anche gli ex Primavera Boer, Bove, Volpato, Zalewski e Tahirovic, oltre a Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile giallorosso, lo scout giallorosso Alessio Scarchilli e Gianluca Gombar.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3) : Baldi; Louakima, Keramitsis, Chesti, Oliveras; Pisilli, Faticanti (C), Pagano; Cassano (67′ João Costa), Majchrzak, Cherubini (90’+3 Foubert-Jacquemin).

A disp.: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Ivković, Vetkal, Padula, Pellegrini, Misitano, D’Alessio, Silva, Ruggiero, Falasca, Graziani, Bolzan.

All.: Guidi.

SSC NAPOLI (3-4-2-1) : Turi; Barba (C) (62′ Obaretin), Nosegbe Suško, D’Avino; Gningue (69′ Marchisano), Gioielli, Alastuey (73′ Hysaj), Giannini; Boni (69′ Spavone), Sahli (73′ Rossi); Pesce [C].

A disp.: Boffelli (GK), Lettera, Acampa, Koffi.

All.: Frustalupi.

Arbitro: Sig. Roberto Lovison di Padova.

Assistente 1: Sig. Simone Piazzini di Prato.

Assistente 2: Sig. Federico Linari di Firenze.

Marcatori: 35′ Faticanti (AS Roma), 46′ Sahli (SSC Napoli), 70′ Pisilli (AS Roma).

Ammoniti: 28′ Barba (SSC Napoli), 36′ Silva (AS Roma), 47′ Hysaj (SSC Napoli), 88′ Oliveras (AS Roma), 90’+2 Nosegbe Suško (SSC Napoli).

Espulsi: 90’+6 Majchrzak (AS Roma), 90’+6 Nosegbe Suško (SSC Napoli).

Note: recupero 0’pt, 3’st. Calci d’angolo: 9-4. Temperatura: 10°C (Prevalentemente soleggiato).