Deulofeu, la nota dell’Udinese: “Consulenza specialistica dopo ripetuti episodi di instabilità al ginocchio”

NOTIZIE AS ROMA – “Udinese Calcio comunica che, in seguito a ripetuti episodi di instabilità al ginocchio destro, avvertiti da Deulofeu, in assenza di traumi distorsivi, ha deciso, di comune accordo con il giocatore, di ricorrere ad una consulenza specialistica per valutare l’iter di recupero“.

Questa la nota sulle condizione del suo attaccante Gerard Deulofeu che ha appena emesso l’Udinese dopo i problemi avuti dal giocatore nel corso dell’ultima partita dei friulani.

In questi giorni Gerard Deulofeu è stato accostato anche alla Roma come possibile sostituto di Zaniolo. Ma visti gli sviluppi, il giocatore esce definitivamente dai radar dei giallorossi.