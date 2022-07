CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 5 luglio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:35 – KNUTSEN: “NON CEDEREMO NESSUNO FINO AD AGOSTO” – Il tecnico del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen, ha parlato di mercato e della situazione Solbakken (23): “Non venderemo giocatori fino al 1° agosto. Solbakken? Ola è tornato da un infortunio e si deve allenare adeguatamente. Quindi oggi non c’era perché doveva prendersi cura del suo corpo e fare le cose per bene in modo da essere pronto per mercoledì”. (Tv2)

Ore 10:15 – SU DIAWARA C’E’ ANCHE IL TORINO – Amadou Diawara (24) sulla lista dei partenti in casa Roma. Nei giorni scorsi si era parlato delle ipotesi Lecce ed Hertha Berlino, stando alle ultime indiscrezioni potrebbe tornare alla carica il Torino. Diawara figura infatti tra i possibili obiettivi per la linea mediana dei granata, assieme a Ranocchia della Juventus. (Sportitalia)

Ore 10:00 – BERARDI, PISTA CALDA PER IL DOPO ZANIOLO – Il nome di Domenico Berardi (27) è caldissimo in chiave Roma. Il giocatore è il favorito a vestire la maglia giallorossa per sostituire Zaniolo. Guedes (25) parte più indietro. (Gazzetta dello Sport / Tuttosport)

Ore 9:35 – DYBALA NON ASPETTA PIU’ L’INTER, E LA ROMA… – Paulo Dybala (28) è stanco di aspettare l’Inter. Ora la Roma può tornare sotto, visto che Napoli e Milan appaiono fuori dai giochi. All’estero occhio all’Atletico Madrid. (La Repubblica)

Ore 8:55 – BELOTTI, CONTATTI CON LA ROMA – Contatti tra la Roma e gli agenti di Belotti (29), l’affare è possibile solo in caso di uscita di un attaccante. L’altro centravanti nel mirino dei giallorossi è Gonçalo Ramos (21) del Benfica. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – ZANIOLO ALLA JUVE, I GIORNALI SI DIVIDONO – Che Zaniolo (23) e la Roma vogliano dividersi appare evidente a tutti i giornali, ma i quotidiani oggi si dividono sulle tempistiche dell’affare. Per Leggo è questione di giorni, per Il Tempo e la Gazzetta invece i tempi della trattativa sono destinati a essere più lunghi.

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!