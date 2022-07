Super Matic: il gigante di Mou primo nei test atletici. E la Roma sorride

AS ROMA NOTIZIE – Guarda che Matic. Il gigante serbo, fa sapere l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), ha sostenuto i test fisici a cui tutta la squadra si è sottoposta tutta la squadra e si è classificato come primo della classe.

Josè Mourinho, che ha voluto il suo acquisto a ogni costo, può giustamente sorridere. Il suo soldato si è presentato in ottime condizioni al raduno. Con Matic la Roma sembra aver acquistato più consistenza e sicurezza ed il giocatore non vedere l’ora di dimostrare a tutti che la scelta della società è stata corretta.

La sua riconferma, infatti, è legata al numero di presenze ed alla qualificazione della Roma in Europa. L’impresa non sembra impossibile, ma avere già una condizione fisica invidiabile consentirebbe a Matic di prendere in mano subito la squadra, rendendosi indispensabile.

Intanto la squadra proseguirà anche oggi con una doppia seduta la sua prima parte della preparazione estiva: per via del gran caldo di questi giorni le condizioni di allenamento sono molto pesanti a Trigoria. Mou ha provato a rincuorare i suoi: “In Portogallo farà più fresco”. Ma anche a Roma nei prossimi giorni la temperatura dovrebbe farsi meno bollente.

Fonte: Gazzetta dello Sport