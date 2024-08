CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 3 agosto 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:45 – GHISOLFI SULLE TRACCE DI NUSA – Tra i nomi sul suo taccuino del ds c’è quello di Antonio Nusa (19), esterno sinistro norvegese del Bruges. Il giovane attaccante ha già esordito con la nazionale norvegese, dimostrando grande potenziale. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:30 – OKAFOR NELL’AFFARE ABRAHAM – Il Milan vuole Abraham (26) e sta valutando la possibilità di inserire Noah Okafor (24) nella trattativa con la Roma: il jolly d’attacco dei rossoneri potrebbe essere gradito a De Rossi. (Corriere dello Sport)

Ore 8:50 – PUBILL IL GRANDE FAVORITO A DESTRA – Resta il nome di Marc Pubill (21) in pole position per la fascia destra, con i primi contatti già avvenuti tra le parti e la possibilità di andare all’assalto dell’Almeria dopo le Olimpiadi che il laterale sta ben giocando con la Spagna. (Il Tempo)

Ore 7:55 – IL MILAN VUOLE SOLO ABRAHAM – Tammy Abraham (26) resta il primo e al momento unico obiettivo del Milan: i rossoneri sono pronti a trattare con la Roma…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:00 – SONDAGGIO PER SERGI ROBERTO – Svincolato dal Barcellona, il futuro di Sergi Roberto (32) è ancora da decifrare. Secondo le informazioni del giornalista di ‘Relevo’ Matteo Moretto, nelle scorse settimane la Roma ha effettuato un sondaggio per il difensore classe 1992, che interessa anche all’Ajax e al Como. Al momento lo spagnolo non ha ancora preso una decisione sul suo imminente futuro.

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!