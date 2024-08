Calciomercato Roma, Fabrizio Romano: “Il Milan vuole solo Abraham, pronti a trattare”. Okafor può finire nell’affare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il Milan vuole solo Tammy Abraham ed è pronto a iniziare una trattativa con la Roma per il centravanti inglese.

Lo riferisce in questi minuti l’esperto di mercato Fabrizio Romano su X. I rossoneri non hanno mai considerato davvero l’ipotesi Fullkrug, destinato al West Ham, cercando un tipo di attaccante differente.

🔴⚫️ AC Milan want Tammy Abraham as new striker and the plan remains clear since July 12.

Talks to follow with AS Roma; Füllkrug was never close as Milan wanted different kind of striker.

…and Füllkrug’s joining West Ham. ⤵️ https://t.co/ezc0Bgo3Tz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2024