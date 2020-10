CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 2 ottobre 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 14:00 – Per il portale della Gazzetta dello Sport non c’è accordo tra la Roma e lo United per Smalling (30), l’affare rischia di saltare…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 13:05 – Chris Smalling (30) si appresta a partire per Roma: accordo praticamente fatto per 15 milioni più bonus, per lui contratto quadriennale da 3 milioni a stagione. (Angelo Mangiante su Twitter)

Ore 12:05 – Si avvicina la cessione di Fazio (33) alla Sampdoria, accordo triennale. Si aspetta il ritorno di Smalling nella Capitale per il via libera alla sua cessione. La Roma incasserà da Ferrero anche un piccolo indennizzo di circa 1-2 milioni. (Nicolò Schira su Twitter)

Ore 11:20 – Oggi ci sarà un ultimo importante tentativo del Fenerbahce per Diego Perotti (32), che ha aperto ad un trasferimento. Anche lo Spartak Mosca vuole l’argentino. (Il Tempo / Il Messaggero)

Ore 10:50 – La Roma ha offerto Bruno Peres (30) al Cagliari, che però ha detto no. Per Fazio alla Samp c’è da risolvere il nodo ingaggio, e i doriani devono prima cedere Colley.

Ore 10:35 – Su Diawara (23) ci sono sempre Tottenham e Arsenal. Qualora l’interesse dovesse concretizzarsi, la Roma potrebbe anche tornare sul mercato per un rinforzo a centrocampo. (Il Messaggero)

Ore 10:20 – La Roma ha chiesto Diogo Dalot (21) al Manchester United nell’ambito dell’affare Smalling, gli inglesi nicchiano e propongono Fosu-Mensah (22) al posto del portoghese. Si tratta. (Il Messaggero)

Ore 10:10 – Incontro cominciato a Trigoria tra Jozo Palac, Guido Fienga e i Friedkin: da limare gli ultimi dettagli per Smalling (31), che già in serata dovrebbe avere il via libera per le viste mediche.

Ore 9:30 – Lo spagnolo Borja Mayoral (23) è appena arrivato a Roma, ora le visite mediche e poi la firma a Trigoria.

