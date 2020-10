LIVE! Smalling-Roma, c’è la frenata. Difficoltà importanti, l’accordo rischia di saltare dopo l’incontro di oggi. Tutti gli aggiornamenti

NOTIZIE AS ROMA – Giornata decisiva per il sì definitivo di Chris Smalling alla Roma. O meglio, quello del Manchester United, dato che il giocatore sono mesi che ha solo i giallorossi in testa e ha rifiutato ogni altra proposta giunta in queste settimane. Ma dopo un un lunghissimo tira e molla, oggi le parti sono pronte per la fumata bianca.

Di Marzio: “Frenata su Smalling, ora l’accordo è a rischio”

Dopo l’incontro con l’intermediario, non filtra più ottimismo per Smalling alla Roma. Anzi, scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito, c’è chi parla di frenata. Un segnale che a poco più di 3 giorni dal gong finale non sembra promettere nulla di buono. Si continua a trattare, ma l’accordo ancora non è stato raggiunto e cominciano a emergere difficoltà importanti per arrivare alla fumata bianca. Si resta in attesa di sviluppi.

Mangiante: “Quasi fatta per Smalling”, Gazzetta.it: “L’affare si sta complicando”

Voci contrastanti su Smalling alla Roma. Per Angelo Mangiante di Sky Sport l’accordo è quasi fatto e il giocatore è pronto a volare per l’Italia. Completamente diversa la versione di Gazzetta.it che parla di accordo ancora non raggiunto, e di affare che si sta addirittura complicando.

Incontro a Trigoria tra Jozo Palac e i Friedkin per il sì

L’incontro risolutivo ci sarà quest’oggi a Trigoria: presenti l’intermediario Jozo Palac, Guido Fienga, e i Friedkin, rientrati a Roma dopo un viaggio a Zurigo. Verranno quindi discussi gli ultimi dettagli dell’affare, ma l’impressione è che, salvo clamorosi colpi di scena, oggi si assisterà all’attesissima fumata bianca.

Uno tra Fosu-Mensah e Dalot nell’affare

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), nell’affare Smalling tra Roma e United potrebbe finirci anche un terzino destro proveniente sempre dal club inglese. In ballo infatti ci sono Fosu-Mensah e Diogo Dalot, rispettivamente 22 e 21 anni, giocatori dei Red Devils che la Roma ha chiesto per completare la batteria di terzini destri. Seguiranno aggiornamenti.