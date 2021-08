CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 27 agosto sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:00 – Federico Fazio (34) chiede alla Roma due milioni di euro come buonuscita per salutare il club con un anno di anticipo. Lo riferisce Niccolò Schira della Gazzetta dello Sport su Twitter.

Ore 11:00 – La Roma annuncia di aver ceduto a titolo definitivo l’ex attaccante della Primavera Zan Celar (22) al Lugano.

Ore 10:30 – Resta in corsa Naithan Nandez (25) centrocampista tuttofare del Cagliari che ancora non ha trovato una sistemazione. La Roma lo sta seguendo, può arrivare in prestito con diritto di riscatto. (Il Romanista)

Ore 10:00 – Ancora nessuna novità sul futuro di Javier Pastore (32): il giocatore avrebbe in mano un’offerta di una squadra ancora non nota, e per questo sta trattando con la Roma la sua buonuscita. Il giocatore chiede un anno di contratto dei due che gli restano con i giallorossi, Pinto dice no. (Il Tempo)

Ore 9:20 – La Roma sta ripensando a Hector Herrera (31), centrocampista box to box dell’Atletico Madrid. Nell’affare potrebbe rientrare Gonzalo Villar, che piace agli spagnoli. (Sky Sport)

Ore 9:00 – Prevista per la prossima settimana la firma del rinnovo di contratto di Lorenzo Pellegrini (25). Il capitano si aspetta un rinnovo a cifre simili di quelle garantite a Abraham, e cioè oltre i 4 milioni. (Corriere dello Sport)

Ore 8:30 – Su Steven Nzonzi (32) c’è il sondaggio del Watford, club inglese che potrebbe essere gradito dal francese, che però continua a chiedere una ricca buonuscita alla Roma per cambiare aria. (Corriere dello Sport)

