CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Mercato verso la chiusura, nessuna sorpresa finale. Juan Jesus verso la permanenza, Nzonzi va al Rennes

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato minuto per minuto di questo venerdì 31 gennaio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 20:00 – Manca solo un’ora alla fine del mercato della Roma, che sembra ormai destinato a chiudersi senza scossoni. Juan Jesus (28) resta in giallorosso, nessun affare ulteriore in entrata.

Ore 18:30 – Steven Nzonzi (31) si trasferisce ufficialmente al Rennes fino a giugno 2020 con opzione per il secondo anno.

Ore 17:45 – Nuovo tentativo della Fiorentina per Juan Jesus (28). (Alfredo Pedullà su Twitter)

Ore 17:30 – Il Lecce ha fatto un tentativo per Juan Jesus (28) ma il giocatore ha subito rifiutato la destinazione. (Sky Sport)

Ore 17:20 – Subito smorzata l’indiscrezione sulla trattativa in corso per Faraoni (28): il Verona definisce “impossibile” l’affare con la Roma. (Filippo Biafora de Il Tempo)

Ore 17:00 – Petrachi in pressing su Davide Faraoni (28), la Roma sta provando l’acquisto last minute dal Verona. Contatti approfonditi in corso col club veneto e col procuratore del calciatore. (Nicolò Schira su Twitter)

Ore 15:30 – Il difensore brasiliano Juan Jesus (28) non è stato convocato da Fonseca per Sassuolo-Roma e resta sul mercato. La Roma proverà a piazzarlo entro il gong di stasera alle 21.

Ore 14:00 – Paulo Fonseca toglie Cetin (23) dal mercato: “No, non va via“, le parole del mister nella conferenza stampa di oggi.

Ore 13:20 – Nikola Kalinic (32) non apre al trasferimento: il giocatore resterà alla Roma fino a giugno. (Filippo Biafora su Twitter)

Ore 12:45 – Mert Cetin (23) va in prestito al Verona. La Roma è stata costretta a cedere il turco viste le difficoltà a piazzare Juan Jesus. (Jacopo Aliprandi su Twitter)

Ore 12:10 – Donato Di Campli, agente di Favilli (22) sta incontrando la dirigenza della Juventus, che è ancora proprietaria del cartellino dell’attaccante, per capire la fattibilità dell’affare con la Roma. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 10:30 – Con Cetin (23) che potrebbe essere costretto ad accasarsi al Verona, la Roma ha intenzione di imbastire un affare coi veneti che ricomprenda il terzino destro Faraoni (28). (Rete Sport)

Ore 10:10 – Robin Olsen (30), tornato in panchina dopo il rientro di Cragno, vorrebbe lasciare il Cagliari ma il tempo per trovare una nuova sistemazione stringe. (alfredopedulla.com)

Ore 9:50 – Il Partizan Belgrado ha riscattato Umar Sadiq (21) versando 1,7 milioni nelle casse della Roma. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – Tre giovani dell’Ajax nel mirino della Roma per il mercato estivo: si tratta di Carel Eiting (21), Ryan Gravenberch (17) e Jurgen Ekkelenkamp (19). (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Andrea Favilli (22) è l’attaccante che la Roma sta cercando come acquisto last minute per l’attacco ma il suo arrivo è legato alla partenza di Kalinic (32) corteggiato dal Monaco. (Il Tempo – Il Messaggero)

Seguono aggiornamenti…