Sassuolo-Roma, le scelte di Fonseca: conferme per Spinazzola e Santon

AS ROMA NEWS – Contro il Sassuolo l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca sembra orientato a dare fiducia all’undici che ha pareggiato il derby contro la Lazio. In difesa dunque confermati sia Santon che, molto probabilmente, Spinazzola.

Il terzino sinistro ha dato ampie garanzie e Kolarov rischia di restare di nuovo in panchina. A centrocampo Cristante e Veretout saranno la coppia obbligata, mentre sulla trequarti giocheranno Under, Pellegrini e Kluivert. Davanti scontata la presenza di Edin Dzeko. In panchina tutti i nuovi acquisti, ma di questi solo Carles Perez ha chance di esordire. Perotti e Pastore gli altri possibili cambi in corsa.

Questa dunque la probabile formazione di Sassuolo-Roma, match che si giocherà domani sera alle 20:45 con diretta su DAZN:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola, Veretout, Cristante, Under, Pellegrini, Kluivert, Dzeko.

Giallorossi.net – A. Fiorini