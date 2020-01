Sassuolo-Roma, i convocati di Fonseca: in lista Ibanez, Villar e Perez. Out Juan Jesus

ULTIME NEWS AS ROMA – Mister Paulo Fonseca ha appena diramato l’elenco dei convocati per la partita di domani sera Sassuolo-Roma. Nella lista figurano i nomi dei tre nuovi acquisti, Ibanez, Villar e Carles Perez.

Non c’è invece Juan Jesus, non convocato per scelta tecnica. Il difensore resta sulla lista dei partenti e la Roma sta provando a piazzarlo prima della fine del mercato, previsto oggi alle 21.

Questo l’elenco completo dei convocati annunciato dal tweet dell’As Roma:

📋 | SQUAD LIST | 📋

Here are the players available this weekend – including all 3️⃣ new signings! ⚡️

#ASRoma #SassuoloRoma pic.twitter.com/XfBscSxCxK

— AS Roma English (@ASRomaEN) January 31, 2020