CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 12:50 – RISALE ASSIGNON A DESTRA – Lorenz Assignon (24) torna in pole per il ruolo di terzino destro del prossimo anno. Pubill è passato all’Atalanta, mentre Bellanova resta complicato. In corsa anche Calabria del Milan nell’affare Abraham. (Gazzetta.it)

Ore 9:30 – GALENO, LA ROMA TENTA L’INSERIMENTO – Stallo tra la Juventus e il Porto per la cessione di Wenderson Galeno (26). Ieri poi sono circolate delle voci su un possibile incontro in un hotel del centro di Roma tra Lina Souloukou e gli agenti del brasiliano, rumors che alimentano indiscrezioni su un possibile inserimento dei giallorossi.

Ore 8:40 – L’ARABIA TORNA ALLA CARICA CON DYBALA – Nelle ultime ore l’Al-Ahli e l’Al-Ittihad, 2 delle 4 squadre controllate direttamente dal fondo d’investimento pubblico, sarebbero tornate alla carica direttamente con Paulo Dybala (30) avanzando all’agente una proposta choc. La clausola rescissoria è scaduta il 31 luglio, e i sauditi dovrebbero però trovare un accordo anche con la Roma. (Corriere della Sera)

Ore 8:00 – SMALLING, TIMIDI SONDAGGI DALL’ARABIA – La Roma ha fatto sapere da tempo a Smalling (34) di trovarsi un’altra squadra ma per ora ci sono stati solo timidi e poco concreti sondaggi dall’Arabia Saudita. Senza la sua cessione o quella di Kumbulla, difficilmente la Roma potrà tornare sul mercato per un difensore centrale. (Il Messaggero)

