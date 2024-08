RITIRO ROMA: sorrisi e abbraccio nella seduta odierna. Domani ultimo test contro l’Everton, c’è Dovbyk con Dybala e Soulè

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altra giornata di allenamenti nel ritiro del St. George’s Park, luogo dove i giallorossi si stanno preparando all’inizio del campionato.

Mister De Rossi ha a disposizione l’intera rosa, in attesa dei prossimi movimenti di mercato. Da valutare Paredes, che da quando si è unito ai compagni ha svolto solo lavoro individuale.

Seduta, quella odierna, caratterizzata da sorrisi e abbracci: il clima in casa Roma è particolarmente sereno. Domani sera ultimo test di questo precampionato contro l’Everton al Goodison Park, fischio d’inizio ore 18.

Per i giallorossi di nuovo in campo Artem Dovbyk, che potrebbe giocare dal primo minuto al fianco di Dybala e Soulè anche per prendere confidenza con i suoi prossimi compagni di reparto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

