CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 10:30 – PUBILL SPINGE PER LA ROMA – Marc Pubill (21) è un obiettivo concreto della Roma. L’amicizia con Turki Al-Sheikh, il presidente dell’Almeria che un anno fa ha chiuso l’accordo per il main sponsor Ryadh Season, aiuta. Lo spagnolo è valutato 18-20 milioni e l’allenatore Rubi lo considera uno degli insostituibili ma il calciatore spinge per andare alla Roma. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:40 – BELLANOVA E LA CONTROPARTITA ROMA – La Roma non ha mollato Bellanova (24) ma per abbassare le richieste del Torino i giallorossi vorrebbero inserire uno tra Kumbulla, Zalewski e Bove nell’affare con i granata. (Corriere della Sera)

Ore 9:00 – CONTATTI PER SOUMARE’ DEL LEICESTER – Contatti per Boubakary Soumaré (25) del Leicester, centrocampista francese di 25 anni. La Roma ha preso informazioni con l’agente del calciatore. (Il Tempo)

Ore 8:55 – NUSA, DERBY CON LA LAZIO – Antonio Nusa (19) è uno dei giovani attaccanti esterni di sinistra che la Roma sta seguendo con grande interesse oltre a Wesley (19) del Corinthians e Pardo (19) del Gent. Il norvegese del Bruges è però corteggiato anche dalla Lazio, ed è possibile un derby di mercato. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – SAELEMAEKERS O OKAFOR PER ABRAHAM – Deve ancora infiammarsi la trattativa col Milan per Tammy Abraham (26): i rossoneri, dopo aver proposto (senza successo) Jovic, punteranno a convincere la Roma inserendo nell’affare uno tra Saelemaekers (25) e Okafor (24). (Gazzetta dello Sport)

