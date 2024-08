Ritiro Roma, cambio di programma: in Inghilterra i giallorossi affronteranno il Barnsley il 6 agosto

NOTIZIE AS ROMA – La Roma è partita ieri sera per il suo ritiro pre-stagionale in Inghilterra, dove trascorrerà una settimana presso il rinomato St. George’s Park, noto anche come la ‘casa’ della nazionale inglese.

Inizialmente era programmata un’amichevole contro il Coventry City ma, per ragioni organizzative, la Roma affronterà invece il Barnsley martedì 6 agosto. Il Barnsley, una squadra della terza serie inglese, sarà un avversario utile per valutare lo stato di forma dei giallorossi e per testare i nuovi acquisti, come Matías Soulé e Artem Dovbyk.

Il culmine del ritiro rimane l’incontro contro l’Everton, che come da programma si terrà il 10 agosto a Goodison Park. L’Everton, noto per la sua solidità e il suo gioco fisico, offrirà così ai giallorossi un’opportunità di confronto di alto livello prima dell’esordio in campionato, fissato per il 18 agosto contro il Cagliari.