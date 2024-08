Ghisolfi a caccia di un altro centrocampista: contatti con gli agenti di Soumaré del Leicester

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Non solo esterni. Tra le richieste di De Rossi a Ghisolfi c’è anche un centrocampista che possa dare più dinamismo alla mediana.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Tempo, il giocatore nel mirino dei giallorossi è Boubakary Soumaré, classe 1999 in forza al Leicester. Il francese, esploso nel Lille e acquistato nel 2021 dagli inglesi in cambio di 20 milioni di euro, ha disputato l’ultima stagione con il Siviglia.

Gli spagnoli lo avevano acquistato in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Troppi per le casse degli andalusi, nonostante Soumaré sia stato titolare per tutta la stagione. Il mediano francese ha fatto quindi ritorno al Leicester in estate.

La Roma ha preso contatti con il suo entourage per valutare la fattibilità di un trasferimento. Sul fronte uscite Darboe interessa a Frosinone e Salernitana, ma nel caso di un nuovo innesto potrebbe partire anche Edoardo Bove: la Fiorentina resta alla finestra.

Fonte: Il Tempo

