Tentazione Nusa per la sinistra: possibile derby con la Lazio. Wesley e Galeno gli altri obiettivi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – “Preferite avere acquisti facili il 10 luglio o giocatori forti alla fine del mercato?”. Domanda retorica quella che De Rossi pone ieri sera dopo il pareggio non esaltante contro l’Olympiacos. Perchè il tecnico si aspetta nuovi rinforzi dai Friedkin da qui al prossimo 30 agosto. A cominciare dall‘esterno sinistro d’attacco che dia ampiezza al gioco d’attacco.

Tra i giocatori forti seguiti in queste ore c’è Wesley Gassova del Corinthians, 19 anni, attaccante brasiliano che costa più di 10 milioni di euro. Ma non è l’unico giovane talento nella lista di Ghisolfi. Anche Fernandez-Pardo del Gent è seguito da tempo dal ds.

Ma il grande obiettivo è soprattutto Antonio Nusa del Bruges: classe 2005 rapido, veloce con senso del dribbling. Il campionato belga è già cominciato e lui è partito titolare contro il KV Mechelen e nella finale di Supercoppa persa contro l’Union Soint-Gilloise. Il costo si aggira intorno ai 20 milioni. Su di lui c’è anche la Lazio, pronta a duellare con i giallorossi per il talento norvegese che si ispira a Neymar.

Ma, come ha detto anche De Rossi, aspettare può voler dire sfruttare le occasioni. La più grande si chiama Wenderson Galeno del Porto. Se la Juve dovesse preferire altri obiettivi, il nome del brasiliano potrebbe diventare più di una tentazione. Come poteva essere Federico Chiesa che però non ha mostrato l’entusiasmo che la Roma si aspettava. E che è ancora a caccia di una squadra dopo che Thiago Motta lo ha apertamente messo alla porta.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport

