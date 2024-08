Cantiere Roma: De Rossi prepara la DDS e annuncia altri rinforzi

AS ROMA NEWS – DDR studia la DDS. Acronimi e giochi di parole a parte, la Roma che sta nascendo in questo enorme cantiere giallorosso non potrà prescindere da tre giocatori: il nuovo bomber Artem Dovbyk, il sempreverde Paulo Dybala e il nuovo talentino Soulè.

Tre attaccanti mancini su cui il tecnico vuole impostare la squadra del prossimo campionato. Ieri a Rieti, contro l’Olympiacos, l’allenatore li ha schierati insieme a inizio secondo tempo. “Non è stato un caso”, ha confessato De Rossi a fine partita. Nelle idee del tecnico, la DDS (Dybala-Dovbyk-Soulè) dovrà essere uno dei punti fermi della Roma 2024-2025.

Ieri sono iniziate le prove tecniche di intesa tra i tre. Il rodaggio è solo all’inizio, e il centravanti ucraino è apparso ancora un pesce fuor d’acqua. Da quel poco che si è visto ieri però, Dovbyk sembra essere un attaccante che ama essere lanciato in profondità, che non disdegna il contatto con l’avversario, generoso nei recuperi, ma che preferisce guardare la porta avversaria piuttosto che dargli le spalle per far salire la squadra.

I 24 minuti nei quali si sono visti insieme Soulé (che è andato a sprazzi, confermando però di avere una tecnica sublime) e Dovbyk più Dybala (alla ricerca della giusta posizione in campo) l’intesa non è stata il massimo. Difficile però chiedere di più con l’ucraino che tra visti, firme, visite mediche e viaggi, avrà visto sì e no per un’ora i nuovi compagni. Servirà tempo e lavoro: peccato però che Artem dovrà rinunciare ai primi due o tre giorni di ritiro in Inghilterra per problemi di visto.

De Rossi nelle prossime due settimane dovrà lavorare sodo per riuscire a dare una fisionomia alla squadra: il cantiere però è ancora aperto, tra giocatori in partenza e altri in arrivo. “Ho la pazienza che nessuno in questa città ha di aspettare anche altri acquisti, so che arriveranno. Perché questa è una società che vuole fare le cose fatte bene”, ha rivelato Daniele a fine partita. “Cercheremo di inserire il più possibile giocatori esterni alti che occupino l’ampiezza e che giochino anche con i piedi sulla linea del fallo laterale”.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corriere dello Sport

