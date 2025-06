CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 8 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Roma, rivoluzione sulle fasce

Per costruire una Roma a immagine di Gasperini servono esterni produttivi. Il primo obiettivo è Agustin Giay (21), argentino valutato 15 milioni, ma il San Lorenzo non lo libera prima del Mondiale per Club. In lista anche Nehuen Molina (27), ma l’Atlético Madrid chiede almeno 30 milioni. Angeliño è confermato, mentre per Zalewski è tutto fermo. In bilico Celik (28), mentre Rensch (22) vuole restare e convincere Gasp. (Il Messaggero)

Ore 10:10 – Scamacca vuole tornare

Gianluca Scamacca (26) ha nostalgia di casa e vorrebbe tornare a Roma, specie ora che ritroverebbe Gasperini che lo ha voluto all’Atalanta. Dubbi però sulle sue condizioni fisiche: l’infortunio al ginocchio ha caratterizzato in negativo la sua ultima stagione. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Abraham rientra a Trigoria, ma resta in bilico

Tammy Abraham (27) tornerà alla Roma dopo il prestito al Milan, dove ha chiuso la stagione con 10 gol e 7 assist. Come riferisce Il Corriere dello Sport, l’attaccante inglese dovrà ora convincere Gasperini a puntare su di lui. Intanto, non mancano le pretendenti: su di lui Manchester United e vari club turchi, con la Roma che valuta il suo cartellino tra i 20 e i 25 milioni.

IN AGGIORNAMENTO…