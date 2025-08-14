CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

9
169

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 14 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:10 – La Roma non molla Sancho

La Roma spinge sul fronte attacco per regalare a Gasperini ben 2 rinforzi di livello. Secondo Alfredo Pedullà, oltre alla pista confermata che porta a Leon Bailey (28), resta caldissima anche anche la strada per Jadon Sancho (25).

Ore 10:30 – Lucumì e Ordonez se parte Ndicka

Jhon Lucumì (26) del Bologna ma soprattutto Joel Ordonez (21) del Bruges sono i nomi che Massara sta sondando nel caso in cui Ndicka dovesse partire. (Il Messaggero)

Ore 10:00 – Salah-Eddine, si cerca una sistemazione in Olanda

Anass Salah-Eddine (23) non ha convinto Gasperini e Massara è al lavoro per trovargli una sistemazione: si scandaglia soprattutto il mercato olandese. (Corriere dello Sport)

Ore 9:40 – Dovbyk resta, nessuna offerta dalla Premier

Nessuna pista inglese, solo la strada verso Trigoria. Artem Dovbyk (28) resta un giocatore della Roma e vuole convincere Gasperini. Nessun’offerta dell’Everton per l’ucraino e nessun viaggio verso il Leeds. In questi giorni l’ex Girona farà di tutto per conquistare la fiducia di Gasperini e il posto da titolare che vuole tenersi stretto. (La Repubblica)

Ore 9:00 – Ndicka, la Roma chiede 40 milioni

La Roma non fa sconti per Evan Ndicka (25), tentato dai soldi del Neom: servono 40 milioni per il centrale ivoriano. (Il Messaggero)

Ore 8:25 – Eguinaldo, infortunio non grave: la Roma non lo molla

Per l’attaccante di sinistra resiste l’ipotesi Eguinaldo (20) dello Shakhtar: il suo infortunio non è grave, e il club ucraino è pronto a cederlo per 15 milioni di euro. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Monchi propone Bailey a Massara

Leon Bailey  (28) è fuori dal progetto di Emery e Monchi ha offerto il calciatore a Massara: il giamaicano può giocare anche a sinistra, e può essere preso in prestito con obbligo di riscatto. 

IN AGGIORNAMENTO…

9 Commenti

  2. Prenderei Lucumi, e cmq potete inserirmi alla voce vedove de Ghisolfi: Koné, Soulé, Dovbik…Dovbik ha portato minimo 15pt con i suoi gol, a cui si dovrebbero aggiungere quelli fatti con assist. Le Fee e Dahl alla fine non erano male, e hanno dato plus valenza, e aggiungo che avevamo in pugno un signor mediano come Gourna Duath….
    Mo vediamo Massara…a oggi niente di esaltante.

    • Un sussulto lo ho avuto con Evam Ferguson…ma è un prestito con mille incognite. Wesley boh, El ayanoui incrocio le.dita. Mi piace O’Riley ma niente da fare sembra…
      Al momento il mood è quasi piatto. Aspetto news.
      Intanto Lollo, Elsha, Cristante stanno sempre qua a ricordarci quanto siamo forti con loro.

  5. le fee un buon giocatore ma ghisolfi ha sbagliato perché non serviva a de Rossi, non è riuscito a trovargli il ruolo adatto, ma nemmeno Ranieri ce l ha fatta.
    Dahl è stato un ottimo colpo.
    Kone’ Soule’ e Dovbyk bene, anche saelemakers

  6. e poi se i giocatori presi dovessero fare una brutta stagione Massara non sarebbe tanto colpevole, dato che i giocatori sono scelti principalmente da Gasperini, oltre a Ranieri.
    Ghisolfi invece ha fatto tutto di testa sua, che è diverso dal modo di operare della Roma attuale

  8. ndicka non si tocca se vuoi migliorare la squadra, soprattutto con tutti questi cambiamenti gia’ in atto.
    se si ndicka per meno di 60 non va via, vedere calafiori o l’olandese andato al real.

