CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 11:10 – La Roma non molla Sancho
La Roma spinge sul fronte attacco per regalare a Gasperini ben 2 rinforzi di livello. Secondo Alfredo Pedullà, oltre alla pista confermata che porta a Leon Bailey (28), resta caldissima anche anche la strada per Jadon Sancho (25).
Ore 10:30 – Lucumì e Ordonez se parte Ndicka
Jhon Lucumì (26) del Bologna ma soprattutto Joel Ordonez (21) del Bruges sono i nomi che Massara sta sondando nel caso in cui Ndicka dovesse partire. (Il Messaggero)
Ore 10:00 – Salah-Eddine, si cerca una sistemazione in Olanda
Anass Salah-Eddine (23) non ha convinto Gasperini e Massara è al lavoro per trovargli una sistemazione: si scandaglia soprattutto il mercato olandese. (Corriere dello Sport)
Ore 9:40 – Dovbyk resta, nessuna offerta dalla Premier
Nessuna pista inglese, solo la strada verso Trigoria. Artem Dovbyk (28) resta un giocatore della Roma e vuole convincere Gasperini. Nessun’offerta dell’Everton per l’ucraino e nessun viaggio verso il Leeds. In questi giorni l’ex Girona farà di tutto per conquistare la fiducia di Gasperini e il posto da titolare che vuole tenersi stretto. (La Repubblica)
Ore 9:00 – Ndicka, la Roma chiede 40 milioni
La Roma non fa sconti per Evan Ndicka (25), tentato dai soldi del Neom: servono 40 milioni per il centrale ivoriano. (Il Messaggero)
Ore 8:25 – Eguinaldo, infortunio non grave: la Roma non lo molla
Per l’attaccante di sinistra resiste l’ipotesi Eguinaldo (20) dello Shakhtar: il suo infortunio non è grave, e il club ucraino è pronto a cederlo per 15 milioni di euro. (Il Messaggero)
Ore 8:00 – Monchi propone Bailey a Massara
Leon Bailey (28) è fuori dal progetto di Emery e Monchi ha offerto il calciatore a Massara: il giamaicano può giocare anche a sinistra, e può essere preso in prestito con obbligo di riscatto.
40 per il miglior centrale della serie A è un affronto.
Prenderei Lucumi, e cmq potete inserirmi alla voce vedove de Ghisolfi: Koné, Soulé, Dovbik…Dovbik ha portato minimo 15pt con i suoi gol, a cui si dovrebbero aggiungere quelli fatti con assist. Le Fee e Dahl alla fine non erano male, e hanno dato plus valenza, e aggiungo che avevamo in pugno un signor mediano come Gourna Duath….
Mo vediamo Massara…a oggi niente di esaltante.
Un sussulto lo ho avuto con Evam Ferguson…ma è un prestito con mille incognite. Wesley boh, El ayanoui incrocio le.dita. Mi piace O’Riley ma niente da fare sembra…
Al momento il mood è quasi piatto. Aspetto news.
Intanto Lollo, Elsha, Cristante stanno sempre qua a ricordarci quanto siamo forti con loro.
non ho capito perché viene sottovalutato il mercato di Massara, secondo me vi dovrete ricredere a fine stagione
ad esempio il tanto osannato gourna douath è meno forte di El aynaoui
le fee un buon giocatore ma ghisolfi ha sbagliato perché non serviva a de Rossi, non è riuscito a trovargli il ruolo adatto, ma nemmeno Ranieri ce l ha fatta.
Dahl è stato un ottimo colpo.
Kone’ Soule’ e Dovbyk bene, anche saelemakers
e poi se i giocatori presi dovessero fare una brutta stagione Massara non sarebbe tanto colpevole, dato che i giocatori sono scelti principalmente da Gasperini, oltre a Ranieri.
Ghisolfi invece ha fatto tutto di testa sua, che è diverso dal modo di operare della Roma attuale
Wesley e il polacco ad esempio gasp li voleva già a Bergamo
ndicka non si tocca se vuoi migliorare la squadra, soprattutto con tutti questi cambiamenti gia’ in atto.
se si ndicka per meno di 60 non va via, vedere calafiori o l’olandese andato al real.
