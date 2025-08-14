CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 14 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:10 – La Roma non molla Sancho

La Roma spinge sul fronte attacco per regalare a Gasperini ben 2 rinforzi di livello. Secondo Alfredo Pedullà, oltre alla pista confermata che porta a Leon Bailey (28), resta caldissima anche anche la strada per Jadon Sancho (25).

Ore 10:30 – Lucumì e Ordonez se parte Ndicka

Jhon Lucumì (26) del Bologna ma soprattutto Joel Ordonez (21) del Bruges sono i nomi che Massara sta sondando nel caso in cui Ndicka dovesse partire. (Il Messaggero)

Ore 10:00 – Salah-Eddine, si cerca una sistemazione in Olanda

Anass Salah-Eddine (23) non ha convinto Gasperini e Massara è al lavoro per trovargli una sistemazione: si scandaglia soprattutto il mercato olandese. (Corriere dello Sport)

Ore 9:40 – Dovbyk resta, nessuna offerta dalla Premier

Nessuna pista inglese, solo la strada verso Trigoria. Artem Dovbyk (28) resta un giocatore della Roma e vuole convincere Gasperini. Nessun’offerta dell’Everton per l’ucraino e nessun viaggio verso il Leeds. In questi giorni l’ex Girona farà di tutto per conquistare la fiducia di Gasperini e il posto da titolare che vuole tenersi stretto. (La Repubblica)

Ore 9:00 – Ndicka, la Roma chiede 40 milioni

La Roma non fa sconti per Evan Ndicka (25), tentato dai soldi del Neom: servono 40 milioni per il centrale ivoriano. (Il Messaggero)

Ore 8:25 – Eguinaldo, infortunio non grave: la Roma non lo molla

Per l’attaccante di sinistra resiste l’ipotesi Eguinaldo (20) dello Shakhtar: il suo infortunio non è grave, e il club ucraino è pronto a cederlo per 15 milioni di euro. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Monchi propone Bailey a Massara

Leon Bailey (28) è fuori dal progetto di Emery e Monchi ha offerto il calciatore a Massara: il giamaicano può giocare anche a sinistra, e può essere preso in prestito con obbligo di riscatto.

