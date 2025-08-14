LIVE! Calciomercato Roma, l’Inter prepara l’assalto a Konè: pronta un’offerta da 40 milioni più bonus. Da capire le intenzioni dei giallorossi

L’Inter continua ad attendere evoluzioni in merito alla vicenda Lookman, ma l’Atalanta continua a non aprire alla cessione del nigeriano e non ci sono stati contatti tra le parti negli ultimi 10 giorni.

Per questo motivo, scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito web, i nerazzurri stanno pensando anche a un cambio di strategia: viste le risposte positive di Esposito e Bonny, oltre che il fatto che diversi giocatori possono ricoprire il ruolo di trequartista nel 3-4-2-1 proposto da Chivu (da Zielinski a Frattesi, passando per Sucic, Mkhitaryan e Zalewski), Marotta e Ausilio stanno ragionando su un altro tipo di innesto.

La prima idea che l’Inter sta valutando porta il nome di Manu Koné, centrocampista della Roma. I giallorossi infatti potrebbero ora valutare anche le cessioni dei big per continuare il processo di cambiamento della rosa, con l’obiettivo di renderla più idonea possibile alle necessità di Gasperini.

Al momento solo una idea, che verrebbe approfondita qualora i nerazzurri dovessero decidere di abbandonare definitivamente la pista Lookman.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 19:30 – Continuano a circolare voci su Konè e il forte interesse dell’Inter: i nerazzurri sono pronti a mettere sul tavolo un’offerta da 40 milioni di euro più bonus per il centrocampista della Roma, cifra molto simile a quella proposta in precedenza per Ademola Lookman: 40 milioni più 5 di bonus, oppure 42 più 3, a seconda della formula finale. La Roma non ha ancora dato il via libera, ma potrebbe lasciarsi ingolosire dalla proposta per finanziare il mercato in attacco. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.