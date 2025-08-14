Calciomercato Roma, sondaggio per Magassa in caso di partenza di Konè

La Roma ha preso contatti oggi con il Monaco per informarsi sulle condizioni di un’eventuale operazione per Soungoutou Magassa.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il francese rappresenta un’opzione nel caso in cui Manu Koné dovesse trasferirsi all’Inter, con Ricky Massara che conosce bene il giocatore.

Nei giorni scorsi il Monaco ha rifiutato un’offerta da 13 milioni di euro più bonus presentata dal Nottingham Forest.

  1. cioè questi vendono kone a una big italiana per prendere 2 giocatori che i rispettivi club si vogliono sbolognare e pensano di andare in Champions con centrocampo formato dal marocchino cristante e sto magassa ahahah

