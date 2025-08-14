LIVE! Calciomercato Roma, offerta ufficiale per Sancho: 23 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo, il giocatore ha aperto ai giallorossi

In queste ore arrivano conferme anche sull’interesse concreto della Roma per Jadon Sancho, 25 anni, esterno offensivo del Manchester United: il suo arrivo nella Capitale non è legato a quello di Bailey, altra trattativa calda. Massara dunque sta lavorando al doppio colpo.
Se per Bailey, 28 anni, l’affare sembra più semplice (si lavora a un prestito con diritto di riscatto), sicuramente più complessa la trattativa per l’attaccante inglese dello United, sul quale c’è anche la Juventus.
Nella giornata di oggi sia Alfredo Pedullà che Filippo Biafora hanno raccontato come Massara in queste ore sia impegnato su entrambi i fronti: Sancho sarebbe l’acquisto di spessore per il centrosinistra, Bailey un jolly capace di giostrare su tutti i ruoli dell’attacco.
L’#ASRoma sta lavorando sia sulla pista #Bailey che su quella #Sancho. L’obiettivo principale è rinforzare l’attacco, come richiesto da Gasperini. Su #Dovbyk per ora non sono arrivate offerte concrete per un trasferimento a titolo definitivo@tempoweb
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 14, 2025
La missione del ds è consegnare a Gasperini quei rinforzi che possano permettere alla Roma un salto di qualità in attacco.
AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, dopo i colloqui con gli agenti del calciatore, la Roma ha avviato i dialoghi anche con il Manchester United per sondare la fattibilità e la struttura dell’operazione. Il club inglese spinge per una cessione a titolo definitivo, una soluzione al momento ritenuta difficile dal club giallorosso.
La Roma, come altri club interessati, confida che alla fine lo United possa aprire alla formula del prestito. I prossimi contatti serviranno a chiarire le condizioni fondamentali, come la ripartizione dell’oneroso ingaggio e l’eventuale costo del prestito stesso.
ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 17:15 – La Roma ha presentato un’offerta ufficiale al Manchester United per Jadon Sancho. I giallorossi propongono un acquisto a titolo definitivo (prestito con obbligo di riscatto) a 20 milioni di sterline (poco più di 23 milioni di euro), ma restano aperti anche alla formula del prestito con diritto di riscatto. La decisione finale spetta al club inglese e all’entourage del giocatore. Intanto, la Roma mantiene i contatti anche per Bailey.
🚨🟡🔴 AS Roma submit official bid to Manchester United to sign Jadon Sancho.
Permanent move for £20m offered while club’s also open to loan with buy clause.
Decision up to Manchester United and Sancho’s camp.
🔀 AS Roma, in contact with both Sancho and Bailey. pic.twitter.com/wq4B6MV4ha
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025
Secondo Fabrizio Romano, il calciatore ha aperto al trasferimento in giallorosso, respingendo invece l’ipotesi di un passaggio in Turchia.
🚨🟡🔴 Jadon Sancho has opened doors to AS Roma move and the proposal is worth £20m as total package.
Loan deal with obligation to buy proposal at easy conditions to activate the permanent deal.
Sancho doesn’t want to go to Turkey at this stage despite reports. ❌ pic.twitter.com/0YhMEFnbYJ
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025
sarebbe un capolavoro, anni fa se pensavo ad un attacco con dybala sancho e bailey, in piu con 2 giovani di gran prospettiva ferguson e soule, non ci avrei mai creduto. senza tralasciare dovbyk
Bravo, c’avevi la palla di vetro!
Ah, scusa avevo letto male. Vediamo quale arriva dei due, con i giornalai è meglio non fidarsi.
non sono legate nel senso non arriva né l’uno e manco altro🤣🤣🤣
Ma li fanno arrivare assieme per risparmiare il costo del viaggio???? Sai, di sti tempi non bisogna inquinare troppo…!!!
Scherzo, sarebbe davvero un bel doppio colpo, quasi come il secondo Zombieland, con Emma Stone
E’ un mio normalissimo punto di vista, ma sinceramente non mi convince nessuno dei due. Bailey mah… e Sancho lo considero un “quasi” ex giocatore perché sie è un pò perso anche se ha soli 25 anni… e capisco anche che al momento (forse) non possiamo pretendere (e prendere) altri. Avrei preferito Echeverri e Dorgeles, ma mai dire mai perché mi fido ciecamente del trio MA.GA.RA.
Qualora però Sancho e Bailey dovessero vestire la magica maglia, saranno i benvenuti ed è ovvio che farò un tifo forsennato anche per loro.
Ovviamente spero di prendere una clamorosa cantonata per ciò che concerne il mio scetticismo… FORZA ROMA SEMPRE !!!
Per me l’attacco titolare dovrebbe vedere Ferguson e Soulè in campo e alto a sx un nome nuovo, okay Sancho, meglio però un Garnacho…sempre di prestiti parliamo. A centrocampo EA, Koné. Quinyi Angelino e Wesley, dietro Ghilardi, Ndicka, Mancini.
Come alternative di qualità abbiano Dybala ance da falso nove, Dovbik, e poi a centrocampo mi piacerebbe un jolly come O’Riley, o alla peggio Fabbian.
Prendessimo uno di questi due, comincerei ad apprezzare di più Massara.
Ma Sancho è in scadenza a giugno 2026, come si fa a parlare di prestito?
Sarebbe possibile solo se i Red Devils gli allungassero di un anno il contratto, sulla falsariga di quello che abbiamo fatto noi per prestare Abraham al Milan.
Però mi fa specie che nell’articolo non si menzioni minimamente questo aspetto e soprattutto se a farlo è Fabrizio Romano o chi per lui che fino a poco tempo fa aveva dimostrato di stare sul pezzo più di altri.
Ma ndo sta er capolavoro famme capì
X dras e altri, okay infatti ora invece che di solo prestito parlano di acquisto a titolo definitivo. Okay per Sancho, quantomeno va a coprire la casella vuota. Attacco Sancho Ferguson Soulé.
Ovviamente con Dybala, Dovbik e Baldanzi al momento dietro, chi per infortunio, chi per scelta tecnica, etc..
All’appello mi manca comunque il McTominay della situazione, il Pasalic dei bei tempi (c’ho vinto al Fanta)…insomma El A non basta, spero che riprendano le trattaive per O’Riley o anche per Fabbian.
se prendono veramente sti due e dico se ! manca solo qualcosa nei tre dietro e ci sono due giocatori competitivi per tutti i ruoli:
dobryk/Ferguson
dibala/saule
(sacho/Bailey)
kone/pisilli
algerino/cristante
Wesley/celik
angeligno/rench
i tre dietro mancini ndecke ghilardi (ermoso e kabulla ma in uscita) il polacco giovanissimo
svivar titolarissimo e waschez
con qualcosa dietro e questi due dovremmo essere apposto
un altro mancino?
mi sembrerebbe inutile
Ora cominciamo con Sancho vi chiedo di farla finita con le baggianate che servono solo a creare attese poi disattese e a farci andare di traverso il giocatore che arriverà meno forte e famoso…
Infatti Daniele date voi i buoni consigli a Massara.
Già Sancho ora prende 13 lordi, riducendolo, non meno di 7 netti e 10 di commissioni. Bayley prende 4 netti e quindi si muove a salire. Si,si, è caldo!
giocatori che non fanno sognare e che percepiscono molto di ingaggio…a sto punto proverei un paio di giovani e magari uno ne esce furi forte
Che stamo su “scherzi a parte”? E’ ‘ na presa in giro?!!
“…a sto punto proverei un paio di giovani…”
A prescindere dal fatto che devi spiegarmi TUTTI i calciatori che abbiamo preso finora cosa siano, perché mi sembra che il piu’ grande abbia 22 anni, ma detto questo… ma quanno ve starà bene qualcosa????
E li prendemo giovani, “ma chi ‘emo preso, so’ tutti sconosciuti”; mo Sancho e Bailey, che so’ nomi che se conoscono, “sono giocatori che non fanno sognare e che percepiscono molto”…
Aho… fate pace cor cervello!!
Ohhh , e qui la domanda sorge spontanea, come mai questi giocatori , che non fanno sognare, percepiscono tutti questi soldi di stipendio da parte delle società , in questo caso, inglesi?
I cretini chi sono , loro che li hanno presi anni fa’, pagando un botto di cartellini e stipendi, e ora no. sanno come liberarsene, o noi che li vogliamo in prestito ?
Perché anche MC Tominay era uno scarto del Manchester , e addirittura una seconda scelta del Napoli, preso al posto di Brescianini che gli fu fregato dall’Atalanta.
@Gaetano, so’ scemi loro. Solo che c’hanno sordi a palate. Un McTominay non fa statistica di fronte a 40 Bailey di turno.molti club inglesi hanno strapagato giovani che poi non hanno mantenuto le promesse.
Bo non so se sia giusto se in prestito con diritto ottimo se lo devi pagare preferirei magari prendere un chiesa in prestito e spendere soldi ma quelli veri in un cc di alto spessore le partite si vincono a centrocampo. Ricordiamoci che ad oggi la roma non ha chi la mette dentro dobvik lo conosciamo fergusson una scommessa mo ce mancava pure quello del lecce,cmq mi devo fidare di Ranieri e gasp daje a tutta
con questi acquisti si allontana Dybala? baldanzi? vedremo 🤧
Secondo me, a parte Baldanzi che vedrei lontano da Roma in cerca di valorizzazione e pluvalenza (non mi piace e non lo vedo utile alla causa), credo che si stia facendo strada l’idea che Dybala sarà a molto meno di mezzo servizio. Ecco perchè forse Bailey potrebbe essere utile (oltre ad un titolare esterno sinistro di piede destro ovviamente)
Baldanzi?? Comunque destinato alla Panca od al Lecce…il ragionamento potrebbe valere per Dybala, per compensare l’ingaggio, ma sarebbe follia.
Come se fosse Antani, comunque
Dybala mica gioca piu’…adesso fa il tifoso!!
daje biafora e Alfredo, portateci il duo terribile dajeeeee
Non ci credo neanche se li vedo a Trigoria.
FORZA ROMA e DAJE
due giocatori di valore che negli ultimi anni hanno perso smalto, ma la disponibilita’ economica e’ evidentemente quasi finita quindi massara sembra sia costretto a rivolgersi al mercato dei prestiti ,almeno per questa sessione. Il grande problema e’ che provenendo dalla premier hanno ingaggi elevatissimi e per fargli spazio in rosa si dovrebbero vendere un paio di elementi tipo Pellegrini e Baldanzi ad oggi praticamente invendibili .
Pellegrini concordo, nessuno se le accollerebbe; Baldanzi ha mercato, 10/15 Mio per una squadra di medio bassa classifica li può valere, magari in parziale contropartita per il centravanti del Lecce ( a chi piace)
Comunque anticipo chi segue il calcio su Youtube (quelli che credono che Garnacho sia forte ndr) e non in televisione: Bailey ha giocato il 50 % delle partite in carriera a destra e il 50 % a sinistra. Usa abbastanza bene il piede debole, e comunque è un calciatore a cui piace molto andare dritto, verso il fondo.
Ni, il bilancio a sx è meno del 50%, ma comunque l’ultima stagione che ha giocato espressamente da ala sinistra è stata la 19/20, dopodiché ha sempre giocato da “molto di più” a “quasi solo” a destra.
Il vantaggio di averlo -insieme- a uno che sia di ruolo a sinistra è che sembra molto versatile, anche per l’uso del piede destro come scrivi tu. Prendere invece -solo- lui per metterlo titolare a sinistra non mi farebbe stappare la bottiglia pregiata, dopodiché tiferò per chiunque dovesse arrivare, va da sé, visto che sarà stato avallato da almeno 3 figure competenti.
if Roma makes this signings ( Sancho and Bailey) it will be a huge boost for our attacking department… sell Baldanzi.. although he is talented, but we need guarantees…
Fully agree…Baldanzi has no “garra”, we need strong personalities within talent
Very Well….MAGARA come dicono a Roma
Ma di dove sei, di Santa Severa?
sancho e Bailey sono devastanti, quando partono non li acchiappi più. Sancho secondo me è un top player; un giocatore che non farebbe rimpiangere alla serie a la partenza di Kvara l’ anno scorso. Deve lavorare per migliorare sulla continuità, ma ti alza il livello
Si, il livello dei debiti.
Se fosse vero sarebbe un reparto offensivo top con Sancho/Bailey Ferguson/Dovbik Soule/Dybala e potresti ambire ad un quarto posto tranquillo.
Se poi prendi anche un altro centrocampista di sostanza e un terzino sx al posto di Eddine potresti dare fastidio seriamente anche alle prime tre.
Ma ho paura che Sancho, Bailey un altro centrocampista e un terzino sx siano più fantascienza che realtà.
Mai dire mai però 🤞🏼
ma ti dirò…di bailey ne possiamo anche fare a meno hai gia soule e dybala a destra di piede sx. punterei all in su jadon perché ti sposterebbe e di molto gli equilibri. top assoluto che il buon gasp farebbe tornare ai suoi livelli (altissimi) soprattutto in ottica di voler andare al mondiale. a quel punto le uscite di baldanzi e si potrebbe pensare Pisilli (sarebbe troppo “chiuso” li davanti) e pellegrini ti potrebbero portare un gruzzolo per un centrocampista di livello. per l’esterno sx toccherebbe riuscire a vendere eddine hermoso kumbulla e se prendiamo il polacchetto anche dietro sei più o meno a posto.
“C’è (realmente) una gran confusione sotto il Cielo. Ottima cosa” (cit.).
Poi ci sarebbe quella cosuccia dei 37 milioni (di sterline?) offerti, presuntamente, dall’Everton…
Insomma, tra mossa del cavallo e quella del gatto maculato, potrebbe darsi che puntino direttamente a entrare nella lotta per il vertice…
Ma anche fosse una bolla agostana calciomediatica, è stato bello lo stesso intravedere la luce. Che alla fine, anche in ipotesi meno scoppiettanti, la Roma che si sta creando, zitta zitta, non sarà un cliente facile per nessuno…ma proprio per nessuno.
FRS! Daje Gasperini e daje Ranieri!
nessun affare con il cantastorie naccheraro
importante è che, gli affari ( ovviamente leciti), vengano fatti per il bene dell’ ASROMA. Se non vi sta’ bene, il mondo è pieno di squadre…
Sancho se non ti fa svenare, prestito con diritto (chiaramente rinnovo strategico annuale), sarebbe trequartista di sx migliore possibile, Bailey se viene ( sempre in prestito con diritto) lo fan per fare il titolare a tutta fascia a sx, tanto con Gasperini stai sempre nella metà campo avversaria, poi Krstovic in prestito con obbligo e lo scudetto non è un miraggio, sono serio.
Kalimuendo no ehh???
ma che c’entra con sancho? è un centravanti non un’ ala sinistra
Il bello è che la Juve che tutti vedono più accreditata a gli stessi problemi della Roma e degli altri club, ovvero l’attuale ingaggio di circa 15 milioni.
Però i cialtrogiornalai ti dicono che la Juve gli offrirebbe un posto di rilievo e certo perché alla Roma verrebbe a fare il parcheggiatore a Trigoria?
In ogni caso lo stipendio di Sancho in Serie A non se lo può permettere nessuno, quindi la prima cosa da trattare è questa e se lui non vuole abbassarlo rimarrà lì oppure bisogna vedere altre formule.
Bravissimo.
Resta sempre un mistero il perché piglia tutti sti milioni di stipendio.
col Borussia Sancho ha distrutto il PSG in Champions League
ok se arriva Sancho però non gli facciamo mai e poi mai tirare un rigore in una qualsiasi finale. A Wembley lo stanno ancora maledicendo per il campionato europeo regalato alla squadra azzurra. 🇮🇹❤️
Sancho in prestito
Ferguson in prestito
Bailey in prestito
vabbè che il prossimo anno cadono i vincoli UEFA….ma nn credo che i Friedkin vogliano spendere soldi infiniti
se questi dovessero funzionare
sono più di 100 milioni di robba, oppure un Mercato offensivo da rifare completamente
Tra Sancho e Bailey (un giocatore che sognavo dall’epoca di Monchi alla Roma) onestamente preferirei il primo.
Sancho ha tutto: dribbling, velocità, tiro e vede la porta. Il suo dribbling secco da fermo grazie all’uso sapiente del corpo è degno del miglior Perotti.
Se alla fine di ingaggio non chiedesse più di 6 ml/annui, e di cartellino ce ne costasse una ventina, io farei l’operazione.
Piuttosto, se veramente di attaccanti ce ne servissero due, piuttosto che il 28enne Bailey proverei a portare a Roma un giovane: Echeverri o Bae Jun Ho.
ma non c’è paragone infatti
Mah, qui si “vagheggia” addirittura di doppio colpo, di giocatori che attualmente viaggiano rispettivamente a 15 e 7,2 mln di stipendio lordo.
Escludo l’arrivo di entrambi, pure se Sancho sfoltisse fino ad arrivare a 6 netti.
Avresti bisogno di cedere Pellegrini, El Shaarawy, Kumbulla, Baldanzi, Hermoso, un’impresa che appare complicata.
Anche solo Sancho, includendo i 23 mln di euro del cartellino, mi sembra difficile senza qualche cessione di qualcuno di questi di cui sopra.
A meno che alla fine a salutare non sia Ndicka, l’unico che garantirebbe una corposa plusvalenza.
Dai Friedkin spaventiamo le altre, facciamo un attacco super, compraci tutti i tre ( Sancho, Bailly, Fabio Silva)
I giocatori in uscita dallo united sono una garanzia, mctominay sembrava flop lì a Napoli da Ballon d’Or, Anthony rinato al betis, etc.. da prendere subitissimo
Smalling…
Operazione molto rischiosa ma se poco poco Gasperini rivitalizza Sancho e lo fa rendere alla sua maniera penso che diventerà na cosa imbarazzante per la serie A. Cioè ha fatto rendere dei brocchi co gli scarpini invertiti come fossero palloni d’oro e non immagino come potrebbe trasformare Sancho.
Volesse er cielo.
Forza Roma
Dici bene caro Dura, se er Gasp te rivitalizza Sancho, so’ 🥒etrioloni amarissimi (o volatili per diabetici) pe’ qualsiasi difesa avversaria. Speramo bene. Un caro saluto e SFR e SLM.
se la Roma andasse su Sancho rimarrei stupito…dal fatto che finanziariamente sarebbe un operazione dai costi altissimi per un ingaggio spropositato superiore a quello di Dybala…pero se la Società ha scelto di fare questo investimento ed ha il placet del Gasp io sono contento… a questo punto fosse vero anche l’interesse su Bailey a prescindere da Sancho potremmo vedere un Dybala versione attaccante alla Muriel, voi che ne pensate?
Forza Sancho, chiudiamo sta pratica
Si al doppio acquisto….come ha fatto notare un utente oggi, Sancho ala sinistra de piede destro che ce manca, Bailey anche esterno tutta fascia a sinistra, quindi Angelino non è più solo….me piace, anche se de solito non commento, non me illudo….ma due veloci così non c’è l’avevo da tanto…e i cross dal fondo ce mancano tanto anche quelli…i ritmi del campionato italiano non so quelli della premier….vedemo
Forza Grande Roma
Ci credo pochissimo, ma se vengono Bailey e Sancho sulle fasce, la punta centrale la posso fare pure io.
Sancho nelle ultime 4 stagioni non ha fatto neanche 20 goal, a Manchester sperano che lo prendiamo, noi tutti speriamo che Gasperini abbia la bacchetta magica e trasformi tutti in bestie. Ecco questa è la mia speranza, giocatore di talento mai esploso dopo Dortmund.
Gasperini la “bacchetta magica” ha già dimostrato più volte di possederla, nel senso di avere una grande capacità di rivitalizzare calciatori talentuosi che per un motivo o per l’altro si erano fermati, vedi Perotti, Ilicic, Muriel, CDK.
Se lui ha fiducia di poter fare la stessa cosa con Sancho e l’operazione è economicamente fattibile, a noi non resta che avere la sua stessa fiducia.
Elmas a sinistra, poi un clone di Konè che a centrocampo siamo pochi e Krstovic o Zirkzee
SE Davvero Massara vende Kone Al inter per 40 ml ..nn avro piu parole ma solo insulti.
È la quarta volta che Massara fa queste offerte che sembrano a casaccio. Ha capito che bisogna concordarle prima?
