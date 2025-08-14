LIVE! Calciomercato Roma, offerta ufficiale per Sancho: 23 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo, il giocatore ha aperto ai giallorossi

In queste ore arrivano conferme anche sull’interesse concreto della Roma per Jadon Sancho, 25 anni, esterno offensivo del Manchester United: il suo arrivo nella Capitale non è legato a quello di Bailey, altra trattativa calda. Massara dunque sta lavorando al doppio colpo.

Se per Bailey, 28 anni, l’affare sembra più semplice (si lavora a un prestito con diritto di riscatto), sicuramente più complessa la trattativa per l’attaccante inglese dello United, sul quale c’è anche la Juventus.

Nella giornata di oggi sia Alfredo Pedullà che Filippo Biafora hanno raccontato come Massara in queste ore sia impegnato su entrambi i fronti: Sancho sarebbe l’acquisto di spessore per il centrosinistra, Bailey un jolly capace di giostrare su tutti i ruoli dell’attacco.

L’#ASRoma sta lavorando sia sulla pista #Bailey che su quella #Sancho. L’obiettivo principale è rinforzare l’attacco, come richiesto da Gasperini. Su #Dovbyk per ora non sono arrivate offerte concrete per un trasferimento a titolo definitivo@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 14, 2025

La missione del ds è consegnare a Gasperini quei rinforzi che possano permettere alla Roma un salto di qualità in attacco.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, dopo i colloqui con gli agenti del calciatore, la Roma ha avviato i dialoghi anche con il Manchester United per sondare la fattibilità e la struttura dell’operazione. Il club inglese spinge per una cessione a titolo definitivo, una soluzione al momento ritenuta difficile dal club giallorosso.

La Roma, come altri club interessati, confida che alla fine lo United possa aprire alla formula del prestito. I prossimi contatti serviranno a chiarire le condizioni fondamentali, come la ripartizione dell’oneroso ingaggio e l’eventuale costo del prestito stesso.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 17:15 – La Roma ha presentato un’offerta ufficiale al Manchester United per Jadon Sancho. I giallorossi propongono un acquisto a titolo definitivo (prestito con obbligo di riscatto) a 20 milioni di sterline (poco più di 23 milioni di euro), ma restano aperti anche alla formula del prestito con diritto di riscatto. La decisione finale spetta al club inglese e all’entourage del giocatore. Intanto, la Roma mantiene i contatti anche per Bailey.

🚨🟡🔴 AS Roma submit official bid to Manchester United to sign Jadon Sancho. Permanent move for £20m offered while club’s also open to loan with buy clause. Decision up to Manchester United and Sancho’s camp. 🔀 AS Roma, in contact with both Sancho and Bailey. pic.twitter.com/wq4B6MV4ha — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025

Secondo Fabrizio Romano, il calciatore ha aperto al trasferimento in giallorosso, respingendo invece l’ipotesi di un passaggio in Turchia.

🚨🟡🔴 Jadon Sancho has opened doors to AS Roma move and the proposal is worth £20m as total package. Loan deal with obligation to buy proposal at easy conditions to activate the permanent deal. Sancho doesn’t want to go to Turkey at this stage despite reports. ❌ pic.twitter.com/0YhMEFnbYJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2025