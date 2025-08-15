Inter su Konè: così Gasp rischia di perdere il suo pilastro

L’Inter mette nel mirino Manu Koné. Il centrocampista francese della Roma, 24 anni, è diventato il principale indiziato per una cessione “pesante” che possa sbloccare le operazioni in entrata del club giallorosso. Secondo quanto riportato questa mattina da Gazzetta dello Sport, La Repubblica e Il Tempo, la dirigenza nerazzurra ha avviato i primi contatti, grazie al lavoro di intermediari che hanno evidenziato a Marotta e Ausilio la disponibilità romanista a valutare offerte.

In casa Inter l’interesse è concreto, ma non si è ancora arrivati a una proposta formale. Prima di muovere una cifra ufficiale verso Trigoria, i dirigenti nerazzurri vogliono confrontarsi internamente con il tecnico Chivu e con la proprietà Oaktree. La Roma, dal canto suo, ha fissato il prezzo: circa 40 milioni di euro secondo la Gazzetta dello Sport, 50 milioni secondo Il Messaggero. Una valutazione alta, che l’Inter vuole provare a limare, partendo da un’offerta inferiore e lasciando margini di manovra per altri obiettivi, come Lookman (che resta nel mirino).

Per Koné sarebbe pronto un contratto da 4,5-5 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio importante che testimonia quanto i nerazzurri lo considerino un profilo unico per caratteristiche fisiche e tecniche, capaci di dare qualcosa di diverso rispetto all’attuale rosa.

A Roma la cessione di Koné viene vista come una scelta dolorosa ma potenzialmente decisiva per rinforzare il reparto offensivo di Gasperini. Con i proventi dell’operazione, infatti, Massara potrebbe tentare il doppio colpo Jadon Sancho-Leon Bailey, entrambi seguiti con insistenza. Tuttavia, perdere il francese significherebbe anche indebolire un centrocampo già ridotto dopo l’addio di Paredes: senza di lui, resterebbero come titolari Cristante ed El Aynaoui, con Pisilli come alternativa.

Per Gasp la cessione di Konè, calciatore che considera fondamentale nel suo scacchiere, sarebbe un duro colpo. Per questo la Roma sta valutando possibili sostituti che non facciano arrabbiare troppo il nuovo tecnico: piacciono Fabbian del Bologna, considerato però incedibile dai rossoblù, e Soungoutou Magassa del Monaco, giovane classe 2003 che Massara conosce bene.

La partita, dunque, si gioca su un equilibrio sottile: la Roma potrebbe fare un passo decisivo verso un attacco più competitivo, che permetterebbe al tecnico di avere più soluzioni di qualità, ma accettando il rischio di privarsi di uno dei pilastri più stimati dal suo allenatore.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / La Repubblica / Il Messaggero