Inter su Konè: così Gasp rischia di perdere il suo pilastro

L’Inter mette nel mirino Manu Koné. Il centrocampista francese della Roma, 24 anni, è diventato il principale indiziato per una cessione “pesante” che possa sbloccare le operazioni in entrata del club giallorosso. Secondo quanto riportato questa mattina da Gazzetta dello Sport, La Repubblica e Il Tempo, la dirigenza nerazzurra ha avviato i primi contatti, grazie al lavoro di intermediari che hanno evidenziato a Marotta e Ausilio la disponibilità romanista a valutare offerte.
In casa Inter l’interesse è concreto, ma non si è ancora arrivati a una proposta formale. Prima di muovere una cifra ufficiale verso Trigoria, i dirigenti nerazzurri vogliono confrontarsi internamente con il tecnico Chivu e con la proprietà Oaktree. La Roma, dal canto suo, ha fissato il prezzo: circa 40 milioni di euro secondo la Gazzetta dello Sport, 50 milioni secondo Il Messaggero. Una valutazione alta, che l’Inter vuole provare a limare, partendo da un’offerta inferiore e lasciando margini di manovra per altri obiettivi, come Lookman (che resta nel mirino).
Per Koné sarebbe pronto un contratto da 4,5-5 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio importante che testimonia quanto i nerazzurri lo considerino un profilo unico per caratteristiche fisiche e tecniche, capaci di dare qualcosa di diverso rispetto all’attuale rosa.
A Roma la cessione di Koné viene vista come una scelta dolorosa ma potenzialmente decisiva per rinforzare il reparto offensivo di Gasperini. Con i proventi dell’operazione, infatti, Massara potrebbe tentare il doppio colpo Jadon Sancho-Leon Bailey, entrambi seguiti con insistenza. Tuttavia, perdere il francese significherebbe anche indebolire un centrocampo già ridotto dopo l’addio di Paredes: senza di lui, resterebbero come titolari Cristante ed El Aynaoui, con Pisilli come alternativa.
Per Gasp la cessione di Konè, calciatore che considera fondamentale nel suo scacchiere, sarebbe un duro colpo. Per questo la Roma sta valutando possibili sostituti che non facciano arrabbiare troppo il nuovo tecnico: piacciono Fabbian del Bologna, considerato però incedibile dai rossoblù, e Soungoutou Magassa del Monaco, giovane classe 2003 che Massara conosce bene.
La partita, dunque, si gioca su un equilibrio sottile: la Roma potrebbe fare un passo decisivo verso un attacco più competitivo, che permetterebbe al tecnico di avere più soluzioni di qualità, ma accettando il rischio di privarsi di uno dei pilastri più stimati dal suo allenatore.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / La Repubblica / Il Messaggero
Qualcuno faccia presente a Massara che la città di Roma è stata messa a fuoco per molto meno
Se frattesi vale 40 allora manu vale 100… ma poi se proprio lo dobbiamo vendere, perché darlo a una diretta concorrente…
Togliete il fiasco di vino dalle scrivanie, per cortesia.
Se vende Kone, Massara e meglio che se ne va.
Ma vhe senso ha rinforzare l’attacco se hai poi un centrocampo debole qualitativamente e numericamente? Se fosse vero (e spero non lo sia) ma sono del mestiere questi?
Konè non si tocca, facciamoci sentire!
P.S. sui social i tifosi dello UTD stanno festeggiando per la probabile cessione di Sancho
Kone con Svilar e Dybala sono gli unici grandi giocatori di questa squadra. Considerando anche che Dybala gioca 25 partite al massimo la cessione di kone mi sembra una follia. Tra l’altro se all’ Inter serve un lookman cosa c’entra Kone ?
ma che diavolo fanno!!! cosi ci si rinforza? l inter ???? lo.trovi un altro ccampista subito? e pellegrini,Lo stesso Dibala ecc. stanno li. toppa clamorosa
Operazione di mercato che sarebbe del tutto priva di senso.
Mi auguro che siano le solite scemenze mediatiche.
10 volte meglio non comprare piu’ nessuno e restare cosi che distruggere il centrocampo a 10 giorni dal campionato per andare poi a comprare non si capisce bene chi e perche.
se lo vendono è una mossa folle
Se indeboliamo il centrocampo non andiamo da nessuna parte avremo solo una squadra sbilanciata.
sarebbe una mossa sbagliatissima. perdere un giocatore dal sicuro rendimento in un centrocampo tra l’altro scarno per 2 scommesse( con bailey che è un pacco clamoroso) per cosa? aumentare la competività in attacco? e come ci arrivi se hai cristante o pisilli o macundo o come si chiama. Per le sue qualità è imprescindibile, meglio cedere vari giovani( baldanzi, kumbulla, ecc…)
meglio Konè che tutti gli altri messi insieme.
spero siala solita sparata di Ferragosto,
altrimenti per me i Friedkin e Massara hanno chiuso.
non si cede uno dei pochissimi giocatori di livello che abbiamo a fine mercato e poi all’Inter.
ma appunto SE,
e per ora non voglio crederci.
A vendere Konè a 40 milioni ero buono pure io.
e quando la Roma avrebbe fissato il prezzo
l’ho detto ieri e lo ripeto oggi ..proprio l”Inter valutava Coso non meno di 49mln e se tanto mi tanto allora Kone ne vale 160
Detto questo
L”Inter éuna delle due su cui dobbiamo colmare il Gap e quindi non si aiuta
Aggiungo
Gasperini sta costruendo la squadra ora e Koné.é uno dei suoi pilastri …é incedibile
Quindi strisciati annatevene do sapete
il problema e’ sempre lo stesso …puoi vendere …come fa il Napoli del resto …. ma chi compri per sostituire
Loro sanno se il gioco vale la candela, in ogni caso sicuramente la Roma riuscirà rafforzata.
Se lo facessero sarebbe l’equivalente di una coperta corta copri da un lato e scopri dall’altro, poi se mi trovi un centrocampista forte allo stesso modo ad una cifra inferiore che ti permette di prendere pure sancho tanto di cappello a Massara, ma ad oggi Kone è insieme a Svilar uno dei due soli calciatori della Roma di un altro livello rispetto a gli altri.
A Gasperini koné non piace. Lui vorrebbe un giocatore con caratteristiche alla ederson ed il francese in fase offensiva é nulla in termini di goal, assist o pericolosità.
Lo darebbe via volentieri se ciò consentisse di avere un attaccante di livello in più
Manu non si tocca!
se proprio la Roma volesse mettere un prezzo, questo non dovrebbe essere inferiore a 60M + bonus e come regalo possiamo dilazionarli in due anni: 40M subito e 20M l’anno prossimo.
se ci offrono 60M cash possiamo iniziare a pensarci un po’.
forza Roma
In verità la Roma non ha mai fissato il prezzo.. Romano parla di un offerta dell’Inter di 45 milioni complessivi ma che ancora si deve attendere la risposta e potrà chiedere molti più soldi di quanti direbbero ste fonti mediocri (70 milioni minimo).
Ma se dobbiamo dirci sinceramente una cosa sta storia finirà come quella dei vari Angeliño, Svilar e Ndicka che rimangono lo stesso a Roma nonostante i troppi rumours su di loro e la Roma e che l’Inter fa l’ennesima figuraccia dopo quella per Lookman.. loro pensano di fare le nozze coi fichi secchi approfittando della volontà di Gasperini di rinforzare l’attacco ma devono vedersela con dirigente come Ranieri e Massara che per scemi difficilmente ci passano..
Se vogliamo fare un upgrade NON POSSIAMO VENDERE KONÉ’. Sarebbe un’enorme dimostrazione di debolezza, soprattutto venderlo ad una italiana. Se non lo dichiarano incedibile siamo soltanto una squadretta che non merita la passione di tutti noi.
L’unica ipotesi che potrei comprendere è che sia lui a voler andare via, altrimenti non riesco a capacitarmi
Giù le mani da Kone vendete Ndika cacciate il fracicone di Dybala otto milioni netti che scandalo poi Pellegrini Celik .Non va venduto e e in Italia noooo.Se la Roma lo vende siete ridicoli come società e massara Tifosi contestiamo la società.Gasperimi blocca tutto
dunque per poter completare l’attacco si dovrebbe sguarnire il centrocampo per fare cassa e mettersi alla ricerca di un sostituto di kone’ ad una settimana dall’inizio del campionato. Meglio , molto meglio fare ricorso a prestiti vari come piu’ volte ipotizzato, a meno che non ci sia una valutazione Monster che possa risolvere in un solo colpo tutti i problemi ,ma mi sembra fantascienza .
assolutamente no!
se la Roma vendesse Kone (all’Inter poi!!!!) commetterebbe un errore imperdonabile
sarebbe un suicidio sportivo… con 45 ml (e l’Inter te ne darà 15 ora e il resto poi visto che sono indebitati) per prendere due ali e dovresti prendere un centrocampista sostituto a nove GG dal campionato noi che per chiudere un affare da sei mln ci mettiamo un mese. ci sono giocatori che con 15 partite in A sono vendute a 40. la Roma è bistrattata dal sistema…
Preferisco restare cosi con Kone che venderlo per avere un centrocampo debolissimo con un attacco con troppi giocatori. Bayley e Sancho giocatori con ingagg molto alti non compenserebnero l addio di Manu. Económicamente e una mossa senza senso. Tra un paio di anni lo vendí al doppio in premier.
Privarsi del tuo migliore centrocampista (e forse del migliore della rosa intera) che è uno dei pochi che ti da certezza, per prendere un giocatore al stipendio alto e a rilanciare (Sancho) in un’altro reparto??
Sarebbe da deficiente e non posso crederlo.
C’è qualcosa che non torna, dal punto di vista economico questa gestione non ha mai fatto cessioni per finanziare il mercato, al limite cessioni a giugno per rientrare nei paletti.
Poi 45 milioni sono pochi perché se lo mettono in vendita in premier danno di più, visto che 40 li hanno messi per thiaw.
Ma soprattutto non ci sono mediani, anche el ayouni e’ stato provato dietro la punta. Insomma, via kone e dentro due tre quartisti, di cui uno in prestito, e poi devi fare due mediani? Nuovi?
Questo non mi torna, mi manca un pezzo.
Se avessero bisogno di soldi avrebbe più senso dare via ndicka
giornalai destabilizzatori
Pura follia!!! Indice di incompetenza e totale mancanza di strategia. Innanzitutto Koné non lo puoi vendere perché è l’anima del centrocampo. Se proprio lo devi vendere lo fai ad inizio calciomercato non a dieci giorni dall’inizio del campionato. Non lo vendi poi ad una diretta concorrente e in ultimo non lo vendi a 45 milioni più bonus. Che si dovesse rifare l’attacco penso fosse cosa risaputa e che i soldi fossero pochi anche. Lo scopri a metà agosto che devi vendere per finanziare gli ultimi colpi? E che fai? Vendi il nostro migliore giocatore per due lenticchie per due giocatori da rilanciare? Ripeto, o queste cose le fai subito pianificando o non le fai proprio soprattutto quando mancano pochi giorni all’inizio del campionato. Ma poi Gasperini è d’accordo? No perché aveva detto di aver ricevuto rassicurazioni da Ryan in persona.
SE vendono Koné a quer club de pezzi de fango pe du’ spicci, me faccio sartà in aria dentro ar Furvio Bernardini. Tu nun solo me stai a da’ via un mostro, ma lo stai a fa pe du’ baiocchi. Poi lo stai a da’ via in Italia, dove me costringi a subì l’onta, ad ogni turno de campionato, de vedello spadroneggià co n’antra maja addosso. Ce so’ du’ opzioni pe nun vedè sto scempio. Da via Ndicka in Saudi Pro league, occhio nun vede còre nun dòle. O restà così e phanculo Sancio&Bailey. Veramente preferisco giocà Co Elsha e Cherubini che subì sto smacco….
Privarsi di Koné sarebbe una scelta folle ,indebolire in maniera definitiva un centrocampo già decimato , favorire una diretta concorrente, che a noi non ha mai fatto favori , anzi ha chiesto uno sproposito per una riserva , pur di non darcelo , inoltre per una somma di 40 milioni, se peraltro vera , che ai prezzi di oggi sarebbe una bazzecola , visti i prezzi che girano per sconosciuti e giocatori di gran lunga più scarsi, che chiedono soprattutto alla Roma
Veramente se si concretizza questo scenario non ho più speranze neanche nella triade Ranieri Gasperini Massara , siamo la barzelletta del calcio mondiale
certo sostituisco kone con Fabbian. Ma chi lo fa il mercato della Roma, topolino?
ma non esiste .. un conto avessimo preso o’ riley e martinelli insieme… ci manca ancora un centrocampista tra l’altro e ci priveremmo di konè che è il migliore tra quelli che abbiamo ? ma prendessero nene dorgeles e martinelli ma che dobbiamo farci con sancho e bailey il brodo . solo sancho saranno 45/50 mln di operazione ma che senso ha ..
la cazzetta e repubblica due vernacoloeroi notoriamente ed esplicitamente contro la Roma.Kone deve restare e l’inda se la deve andare a prendere in quel posto.
Spero sia l’ennesima bufala dei giornali, ma perdere il migliore centrocampista della squadra e darlo all’inter significherebbe che la nostra dimensione è quella di una provinciale
Buon Ferragosto amici romanisti, Ok Sancho, ma Konè all’Inter sarebbe un duro colpo… ad una diretta concorrente e per una cifra relativamente bassa , speriamo questo non avvenga
Buongiorno a tutti. A me Kone piace, ho solo qualche dubbio su alcuni aspetti del suo gioco in un centrocampo a due. Sancho invece nel periodo del Dortmund mi è piaciuto tantissimo.
Ovviamente li vorrei entrambi ma, se dovessi scegliere, sacrificherei Kone (ma sostituendolo, credo che siamo corti in quella zona di campo) per Sancho.
L’ unica cosa giusta da fare è non cedere Koné.
A centrocampo siamo già corti, bisogna trovare due elementi. Che senso ha poi per una cifra di 40 milioni. io posso capire se ti avessero offerto 70 milioni di €. Allora forse avrebbe avuto senso. Ma vendere il miglior giocatore della rosa è semplicemente un pessimo affare.
Se vendono Koné all’interno, vuol dire che siamo invasi da incompetenti totali.
prendiamo solo sancho e nn vendere kone basiley insieme a sancho sono un incognita kone no
No non ci credo dare via kone per finanziare il mercato in avanti e ci teniamo un peso come pellegrini dai tiriamo giù le braghe e via. Non per essere pignoli pellegrini prende 6 ml lo vendevi a 15 risparmiando i 6 ed ecco sancho,poi vabbe io non faccio il contabile però per me è follia vendere kone
partendo dal presupposto che nessuno è incedibile perché ci affezzioniamo a mercenari pronti a salutarci alla prima occasione però date le cifre di questo calciomercato è assurdo privarsi del miglior nostro centrocampista per circa 40 milioni e poi soprattutto a una diretta concorrente…che amarezza
La notizia, sempre se vera, sarebbe clamorosa e foriera di critiche feroci verso la proprietà. Mi chiedo ma a Gasperini durante le trattative gli fu spiegata la situazione economica per questo anno e quindi era consapevole che firmando il contratto avrebbe avuto questi limiti, e lui ha accettato.
Ora perchè tutti questi mugugni da parte sua ? Massara tanto osannato, sicuramente a ragione, non conosce meccanismi meno dolorosi e Ranieri cosa aspetta a quietare Gasperini, non sarebbe questo il suo ruolo ?
a parte il fatto che tutti sono utili ma nessuno è indispensabile Inter pensa a kone ma non c’è ancora un offerta alla Roma quindi non è una notizia poi la Roma deve fare cassa quale squadra non la deve fare basta guardare le altre squadre e vedere chi hanno venduto
i prezzi visti oggi dicono rios (ma chi è) 40 milioni.kone minimo 80
Cedere Kone è da pazzi. Ma soprattutto tutti gli attaccanti trattati finora con quali soldi li avremmo trattati se ad una settimana dalla fine del calciomercato viene fuori che servono soldi.
Io non mi capacito di questa cosa.
Non hanno mezza logica elementare, si sta puntando a prestiti con obbligo e simili per dilazionare i pagamenti, non serve assolutamente cedere.
Fino a settimana scorsa era cosi, mo tutto insieme senza la cessione sconsiderata di Kone, non si può muovere nulla.
Questa fa il paio con un articolo di qualche giorno fa in cui in apertura si diceva che serviva un difensore e per prenderlo si doveva cedere Ndicka che è un difensore, e quindi a quel punto ne sarebbero serviti 2.
Ma in redazione, a sta gente, non c’è nessuno che gli dice “ma ci fai o ci sei?”.
Smettiamola di dare visibilità a sta gentaglia.
Kone non si tocca, a maggior ragione a questo punto del calciomercato, sarebbe da masochisti.
Ridicoli vendono il migliore all’ inda mah
se arriva EDERSON va bene.
sennò è un grosso problema.
❤️🧡💛
Tutta fuffa. Visto le fonti, è tutta fuffa.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
ma una cessione cosi apparentemente assurda in un centrocampo gia’ ridotto all’osso sara’concordata e avallata da Gasperini altrimenti sarebbero dolori visto che non e’ venuto a Roma a farsi mettere i piedi in testa, speriamo sia un invenzione giornalistica ma quando parla Romano un fondo di verita’ c’e’ sempre
manco li leggo sti articoli, di una stupidità inconcepibile
Non ci provate, potete vendere tutti gli altri in rosa, tranne Kone’.
E poi agli strisciati milanesi.
Ma che discorsi sono? Gasperini potrebbe tranquillamente dire “lasciate Sancho e Bailey dove sono e mi tengo Koné”, nessuno punta una pistola alla testa di nessuno.
Se questa che al momento sembra una vera e propria eresia passa, anche il tecnico avrà fatto la sua parte.
Altro discorso se invece è Koné a lasciarsi lusingare dall’offferta, ma in quel caso bisogna essere irremovibili: si parte da 60 mln, altro che 40, ma nemmeno 50.
Ci manca pure che vendiamo uno dei migliori centrocampisti del campionato alla stessa cifra che il Milan ha incassato per un giocatore appena decente come Thiaw.
Non mi convince nulla di questa narrazione.
Credevo che questo anno sara il mercato di riscatto per i friedkin dopo 6 anni senza champions, invece di vendere le esuberi ( Pellegrini, Cristante, Kumbulla, Hermoso,…) stanno vendendo il nostro miglior giocatore, questa strategia le fanno solo i deboli di Verona, Sassuolo, Cagliari o Lecce.
secondo me faremmo una grandissima caxxata….
Non sono un antisocetario, ne adulo a prescindere mi auguro solo che sia l’ennesima Fake estiva Perchè se accade veramente una cosa del genere reagirò davvero molto male. Non solo cediamo un ottimo giocatore ma si va a favorire una società tra le piu’ antipatiche che possano esistere I nerazzurri non hanno mai perso occasione di ridicolizzarci e noi gli stendiamo un tappeto rosso davanti? Mi spiace io non ci sto. C’è un limite a tutto Quello che mi preoccupa è il silenzio da parte della Presidenza, a certe notizie si ha l’obbligo di rispondere in maniera netta e decisa. Attendo smentite!
Siamo al 2⁰ giorno di questa saga dai toni sciagurati.
E meno male che per Gasperini “sarebbe un duro colpo”…mah…
Quel che più ferisce la sensibilità del tifoso della ASR è l’insistenza su un prezzo di 40-45 milioni, “più bonus” come corrispettivo “irresistibile”: il prezzo cioè che l’Inda ci chiedeva per Frattesi! (la scorsa estate anche più).
Non sappiamo se l’affare si concluderà: rimane comunque il suo sentore beffardo, quasi sprezzante…nonché la contraddittorietà del tutto rispetto al fare cessioni che non siano scriteriate persino riguardo ai parametri FFP.
Basta ragionarci un po’, per concludere che le priorità cedibili, certo con pazienza (soprattutto) e pragmatica oculatezza, sono certamente altre (rammentando che la passività più rilevante da limitare sono gli ingaggi lordi, in cui Konè non è certo il top; come pure riguardo al costo ammortizzato su cui calcolare la plusvalenza); mentre il buco aperto da Konè pone incertezze tattiche e costi di sostituzione, alla vigilia del campionato, che nessuna gestione che puntasse alla Champions vorrebbe affrontare.
In una valutazione costi/benefici, non vale neppure l’argomento: “gli altri non te li chiede nessuno”. Anche fosse, per arrivare a una ratio così estrema, e avvantaggiare una potenziale diretta concorrente, devi essere veramente disperato…ed è questa un’ulteriore doccia gelata di ferragosto.
Auguri a tutti i tifosi romanisti!
sarebbe una cosa bruttissima
No , ve prego No , lui no
Manu rischia di diventare l’ennesima cessione dolorosa alla Allison e Salah. Il problema sta nel saper reinvestire bene, sperando che Massara non segua le orme di Monchi.. Forza Roma sempre
mah….poi con chi lo sostituisci ?!?
Svilar , Konè !
Lungi da me
Non si tocca….neanche con il pensiero
Dentro Sancho + Bailey, fuori Konè e Dovbyk, Soulè titolare, Dybala in panchina. Facessero quello che gli pare, io starò comunque qui ad aspettare, tifando per la Roma e guardandomi tutte le partite, ma il 24 maggio 2026, lo ripeto per la 300ma volta, dopo 6 (SEI) anni di attesa, pretendo la qualificazione in Champions League, Konè o non Konè.
Credo che l’acquisto di Sancho e Bailey sia fondamentali per rinforzare un attacco apparso decisamente sterile.
D’altro canto per fargli posto Credo che sicuramente la Roma avrebbe volentieri preferito tagliare gente come Dovbyk, Pellegrini e Dybala che rappresentano x vari motivi profili non essenziali o a mezzo servizio, ma che purtropponon hanno mercato.
Se devo tagliarmi un braccio x mettere dentro quello che serve però, a quel punto preferisco vendere Ndika a 40ml in Arabia e sostituirlo con un profilo esperto che già ho in casa (Hermoso), ma no un Konè alla concorrenza, per poi rispendere piu della metà che incasso per sostiturlo….. Cose da Pazzi
