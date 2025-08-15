La Roma si mette le ali: in arrivo Sancho e Bailey. Ma serve il sacrificio Konè

La Roma è pronta a mettersi le ali e a fare felice Gasperini, che ha dato priorità all’attacco per rendere più forte la sua squadra. Ma per arrivare a dama con un doppio colpo dalla Premier (Sancho dallo United e Bailey dall’Aston Villa) servirà prima una cessione pesante che possa finanziare questa duplice operazione.

E il calciatore individuato per fare cassa è Manu Konè. Sul francese infatti c’è ora il pressing dell’Inter, disposta a sborsare 40 milioni pur di avere con sé il promettentissimo centrocampista giallorosso. La Roma non sembra chiudere le porte alla cessione, che permetterebbe a Massara di accontentare i desideri di Gasp, che ha individuato nelle corsie esterne d’attacco il punto debole della sua rosa.

Giocatori veloci, abili nell’uno contro uno e che possano aumentare il numero di reti della squadra: questo è quello che manca alla Roma. Sancho risponde perfettamente all’identikit tracciato dal tecnico di Grugliasco. L’esterno inglese, di proprietà del Manchester United, è reduce de una stagione non esaltante in prestito al Chelsea. In generale, il classe 2000 non ha mantenuto le aspettative da quando i Red Devils sborsarono 85 milioni di euro nel 2021 per prelevarlo dal Borussia Dortmund. L’intenzione della Roma è quella di assicurarsi Sancho in prestito con obbligo di riscatto a circa 23 milioni di euro e le parti si sono avvicinate nelle ultime ore.

Ma le spese in Premier League potrebbero non finire qui. Massara, infatti, ha puntato il mirino anche su Leon Bailey. Un alto attaccante esterno molto veloce, abile nel dribbling, che non ha brillato lo scorso anno con la maglia dell’Aston Villa e che sembra fuori dal progetto tecnico di Emery. In questo caso, il giamaicano potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 25 milioni.

