La Roma si mette le ali: in arrivo Sancho e Bailey. Ma serve il sacrificio Konè

La Roma è pronta a mettersi le ali e a fare felice Gasperini, che ha dato priorità all’attacco per rendere più forte la sua squadra. Ma per arrivare a dama con un doppio colpo dalla Premier (Sancho dallo United e Bailey dall’Aston Villa) servirà prima una cessione pesante che possa finanziare questa duplice operazione.
E il calciatore individuato per fare cassa è Manu Konè. Sul francese infatti c’è ora il pressing dell’Inter, disposta a sborsare 40 milioni pur di avere con sé il promettentissimo centrocampista giallorosso. La Roma non sembra chiudere le porte alla cessione, che permetterebbe a Massara di accontentare i desideri di Gasp, che ha individuato nelle corsie esterne d’attacco il punto debole della sua rosa.
Giocatori veloci, abili nell’uno contro uno e che possano aumentare il numero di reti della squadra: questo è quello che manca alla Roma. Sancho risponde perfettamente all’identikit tracciato dal tecnico di Grugliasco. L’esterno inglese, di proprietà del Manchester United, è reduce de una stagione non esaltante in prestito al Chelsea. In generale, il classe 2000 non ha mantenuto le aspettative da quando i Red Devils sborsarono 85 milioni di euro nel 2021 per prelevarlo dal Borussia Dortmund. L’intenzione della Roma è quella di assicurarsi Sancho in prestito con obbligo di riscatto a circa 23 milioni di euro e le parti si sono avvicinate nelle ultime ore.
Ma le spese in Premier League potrebbero non finire qui. Massara, infatti, ha puntato il mirino anche su Leon Bailey. Un alto attaccante esterno molto veloce, abile nel dribbling, che non ha brillato lo scorso anno con la maglia dell’Aston Villa e che sembra fuori dal progetto tecnico di Emery. In questo caso, il giamaicano potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 25 milioni.
Fonti: Il Tempo / La Repubblica / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport
Ma se sono due prestiti (uno con obbligo e uno con diritto) che bisogno ci sarebbe di cedere Kone’?
ahahah a 8 giorni dal campionato questi cederebbero konè all’inter per prendere sancho e bailey … friedkin mettete mano al portafoglio perchè se fosse vero è gravissimo .
non ci credo che la Roma non ha soldi per sancho. Se non abbiamo 20 milioni stiamo davvero messi male
dobbiamo fare come l’ Atalanta: 50 Milioni sennò non si muove. È davvero folle dare all’ Inter un pezzo fondamentale di una squadra che vuole vincere per poi riempire le tasche dello United, di Sancho e degli agenti che vogliono 15 milioni di commissioni.
se vendete Kone all’inda i Friedkin è meglio che non si presentano a Roma.
Avvoltoi non siete altro che una razza di vipere.
Forza Roma!
faccenda troppo intricata per prendere realmente forma. Però queste notizie destabilizzanti mi danno un po’ fastidio e potrebbero farmi rimporre il “pollo con i peperoni” . buon ferragosto
E a centrocampo convoca me ?
Non capisco come Gasp e Ranieri possano avallare sta follia. Premdiamo due giocatori scarti Della premier con due ingaggi alti, per venderé l único grande giocatore che abbiamo a un prezzo ridículo , viste le quotazioni di mercato. Sarebbe un suicidio sportivo che compromette sul nascere tutta la stagione e nel futuro avremo due zavorre imposdibili da venderé. In piu’ totalmente al contrario del progetto che si voleva per il futuro.
nel mezzo poi chi gioca?
❤️🧡💛
Allora premetto che non lo farei mai però chiama l’inter “ pronto massara so occhio di falco senti avemo pensato che te damo 40 ml se ce dai kone, massara senti occhio de lince famo cosi me ne dai 30 più frattesi” questo perché loro valutarono frattesi 40/45 ml e noi invece famo sconti come se fossimo la succursale loro allora lo voi 30 più frattesi
mi sento male a pensare che a centrocampo rimaniamo con pisilli cristante pellegrini baldanzi il nuovo e l’eventuale sostituto che devono comunque adattarsi al campionato italiano.
Se sono in prestito con diritto di riscatto perché dovremmo vendere Konè? Non ce la fanno proprio a digerire sto fatto che Konè è forte e non veste una maglia strisciata.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Io prenderei solo Sancho e terrei Konè,manterresti intatto il tuo centrocampo e rinforzeresti l’attacco,poi a fine mercato se vuoi incrementarli tutti e due qualche giocatore per la panchina,in prestito,lo trovi.
Non credo che Gasperini sara felice se le toglie Koné.
