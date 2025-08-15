Massara ha scelto Magassa per sostituire Konè. Florentino più indietro

La Roma ha bisogno di una cessione eccellente per finanziare i colpi in attacco richiesti da Gasperini. E visto che Ndcika nicchia davanti all’offerta milionaria del Neom, ecco che dalle parti di Trigoria si sta pensando di sacrificare Manu Konè, finito nel mirino dell’Inter.

I giallorossi hanno intenzione di cedere il francese solo a determinate condizioni (intorno ai 45 milioni può arrivare la fumata bianca), e con parte di quei soldi dovrà individuare il centrocampista giusto per non rimpiangere troppo la partenza del francese ex Borussia Monchengladbach.

Il grande favorito è Soungoutou Magassa, 21 anni, centrocampista difensivo del Monaco, valutato una quindicina di milioni, capace di giocare all’occorrenza anche da difensore centrale. Il giovane mediano francese è una scelta del ds Ricky Massara, che conosce molto bene il calciatore e le sue qualità.

L’altro nome in ballo è Florentino Luis del Benfica, già sondato nelle scorse settimane, ma al momento sembra partire dietro rispetto a Magassa. Sondato anche Fabbian del Bologna, ma il giocatore è considerato incedibile dagli emiliani.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / La Repubblica