Calciomercato Roma, si tratta sulla percentuale della rivendita per Ziolkowski. In arrivo la prima convocazione in nazionale maggiore

Dalla Polonia arriva un aggiornamento su Jan Ziółkowski, difensore vicino alla Roma. Secondo quanto riportato dal portale Przeglad Sportowy Onet, il nuovo commissario tecnico della nazionale polacca, Jan Urban, è pronto a concedere al giovane centrale la sua prima convocazione in assoluto con la selezione maggiore per i prossimi impegni di settembre.

Questa novità fa da cornice a una trattativa divenuta complessa. Secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, l’accordo economico tra i club si baserebbe su una cifra di 6 milioni di euro più 1,5 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’operazione tra i due club non è ancora chiusa perché si starebbe ancora cercando l’accordo riguardo alla percentuale sulla rivendita per sbloccare definitivamente il trasferimento.