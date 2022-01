CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 20 gennaio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:50 – Rispunta il nome di Naithan Nandez (26) in ottica Roma: il Cagliari ha fatto sapere di essere disposto a cederlo anche in prestito con diritto di riscatto. Per la Roma potrebbe essere un’ipotesi da prendere in considerazione. (Il Romanista)

Ore 11:55 – Daniel Wass è di nuovo a un passo dall’Atletico Madrid. Il Valencia dunque sembra aver deciso di liberare il proprio centrocampista, che potrebbe essere rimpiazzato proprio da Diawara.

Ore 10:45 – Amadou Diawara (24) apre alla cessione. Lo rivela Tuttomercatoweb.com in questi minuti. Il giocatore si è convinto a lasciare la Roma, ora però il club giallorosso deve trovare l’intesa con il club spagnolo sulla formula del trasferimento. (Tmw.com)

Ore 9:40 – Su Carles Perez (24), oltre al Cadice, interessato ma che mai ha presentato un’offerta concreta, c’è anche il Maiorca. Il club iberico ha chiesto l’attaccate in prestito secco. No di Pinto: l’affare è possibile solo inserendo un obbligo di riscatto. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – Mercato a incastri per Tiago Pinto: se parte Diawara (24) a titolo temporaneo, arriverà un giocatore in prestito, il che escluderebbe Kamara (22). Se invece dovesse partire Veretout (28), il gm si fionderebbe sul calciatore del Marsiglia. Resta in corsa anche Ndombele (25). (Il Messaggero)

Ore 8:20 – La Salernitana fa sul serio per Davide Santon (31): il giocatore ha però chiesto tempo per riflettere sull’offerta ricevuta dai campani. Lo riferisce Alfredo Pedullà su Twitter.

Seguono aggiornamenti…

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!