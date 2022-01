(LIVE!) ROMA-LECCE: 1-1 (16′ Calabresi, 40′ Kumbulla)

AS ROMA NEWS – Comincia questa sera la Coppa Italia della Roma. All’Olimpico i giallorossi affrontano il Lecce di Baroni nell’ottavo di finale a gara secca che deciderà quale delle due squadre sfiderà l’Inter nei quarti.

I salentini, attualmente quinti nel campionato cadetto e con una partita da recuperare, partono nettamente sfavoriti, ma per questo giocheranno con la testa libera contro una squadra che avrà invece tutto da perdere.

Mourinho non si fida e per questo non dovrebbe cambiare troppo il volto della squadra. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni delle due squadre e quindi alla cronaca del match.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45′ – Dopo tre minuti di recupero finisce il primo tempo di Roma-Lecce: punteggio di uno a uno dopo il vantaggio iniziale di Calabresi e il pareggio di Kumbulla, entrambi realizzati di testa da sviluppi di calcio d’angolo. Poche le occasioni da gol e gli spunti apprezzabili, partita di certo non entusiasmante.

40′ – GOOOOOL!! KUMBULLA! Pareggia il difensore albanese, a segno di testa dopo un corner di Oliveira e una sponda perfetta di Abraham!

37′ – Ammonito Felix per un intervento in ritardo su Calabresi.

32′ – Carles Perez a sul sinistro un pallone invitante accomodato da Oliveira, ma la sua conclusione è imprecisa.

27′ – OCCASIONE ROMA: Abraham serve benissimo Felix che entra in area e tenta di battere il portiere avversario con un tocco sotto, ma Gabriel manda in angolo!

20′ – CAMBIO LECCE: esce il portiere Bleve, dentro Gabriel.

18′ – Carles Perez calcia col mancino dal limite, Bleve respinge con i pugni.

16′ – GOL DEL LECCE CONFERMATO DAL VAR. Tutto regolare, segna Calabresi nel più classico dei gol dell’ex.

15′ – GOL ANNULLATO AL LECCE. Calabresi segna di testa, ma il guardalinee segnala un fuorigioco. Tocca al Var.

14′ – OCCASIONE LECCE: Gargiulo a centro area calcia a botta sicura dopo un cross basso dalla destra, Kmbulla salva in angolo!

12′ – Ammonito Listowski per un duro intervento in ritardo su Maitland-Niles.

10′ – Buona chance per Veretout, servito da Abraham al limite, ma il destro del francese termina sulle stelle.

0′ – Fischio di Volpi, comincia Roma-Lecce!

ROMA-LECCE, LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 20:10 – Questa la formazione ufficiale del Lecce: Bleve; Gendrey, Calabresi, Dermaku, Barreca; Blin, Listowski, Helgason, Gargiulo, Di Mariano, Olivieri.

Ore 20:00 – La Roma annuncia il proprio schieramento ufficiale: Mourinho sceglie Maitland-Niles a sinistra, mentre a centrocampo gioca Veretout e resta fuori Mkhitaryan. Confermato Felix, spazio a Perez, in attacco sempre Abraham.

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da Mourinho per affrontare il Lecce, appena comunicata da Sky Sport: Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Cristante, Veretout; Carles Perez, Sergio Oliveira, Felix; Abraham.

Ore 19:00 – Due ore al fischio d’inizio del match. Tempo perturbato sopra la Capitale, ha piovuto a singhiozzo durante la giornata. Terreno di gioco però che non dovrebbe risentirne. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA(4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles; Sergio Oliveira, Cristante, Veretout; Carles Perez, Abraham, Felix. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Ndiaye, Vina, Keramitsis, Oliveras, Mkhitaryan, Zalewski, Bove, Zaniolo, Shomurodov, Voelkerling.

LECCE (4-3-3): Bleve; Gendrey, Calabresi, Dermaku, Barreca; Blin, Listowski, Helgason, Gargiulo, Di Mariano, Olivieri. All.: Baroni.

A disp.: Gabriel, Samooja, Vera, Lucioni, Coda, Bjorkengren, Farago’, Gallo, Strefezza, Hasic, Majer, Hjulmand.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.

GUARDALINEE: Saccenti e Scatragli.

IV UOMO: Cosso.

VAR: Sozza.

AVAR: Peretti.

Giallorossi.net – A. Fiorini