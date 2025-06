CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 16 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 13:15 – Pavlidis torna nei radar della Roma

Serve almeno un rinforzo in attacco, e nel mirino c’è di nuovo Vangelis Pavlidis (26), centravanti del Benfica e della Grecia, reduce da una stagione da 29 gol e 12 assist tra campionato e coppe. Il suo valore è cresciuto molto e ora si aggira tra i 35 e i 40 milioni. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 11:00 – Raspadori e Gudmundsson per la seconda punta

Per il ruolo di seconda punta si valuta Gudmundsson (28) della Fiorentina in prestito dal Genoa che vale 20 milioni, anche se la Roma potrebbe inserire Shomurodov per abbassare il prezzo. Sullo sfondo resta anche Raspadori (25), soprattutto se a Napoli dovesse arrivare Lookman. (Corriere della Sera)

Ore 9:30 – Ndicka, la Roma valuterà le offerte

Evan Ndicka (25), arrivato a parametro zero, può garantire una maxi-plusvalenza. La Roma, però, non ha ancora ricevuto offerte concrete, anche a causa del pesante ingaggio (circa 4 milioni) che frena i club interessati. Il difensore ivoriano salterà un mese di campionato per la Coppa d’Africa, altro nodo da tenere presente. Intanto a Trigoria si valuta il da farsi: se partirà, serviranno almeno due nuovi difensori. (Corriere dello Sport)

Ore 8:30 – Colloqui avanzati per De Cuyper

La Roma continua a fare sul serio per Maxim De Cuyper (24), terzino sinistro del Bruges: i colloqui sono in stato avanzato, e qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Angelino all’Al Hilal, i giallorossi sarebbero pronti ad accelerare. (Leggo)

Ore 8:00 – Bonny, Kristovic e Scamacca: corsa a tre

Al momento sembra essere ridotta a tre la corsa al nuovo centravanti della Roma che si giocherà una maglia con Dovbyk: Bonny (22) del Parma sta prendendo quota, ma restano vive le piste Krstovic (24) del Lecce e Scamacca (26) dell’Atalanta.

IN AGGIORNAMENTO…