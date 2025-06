Calciomercato Roma, confermati i contatti per Lucumì: la situazione

L’interesse della Roma per Jhon Lucumí è reale e confermato da una fonte autorevole: Fabrizio Romano, tra i massimi esperti internazionali di calciomercato. Secondo il giornalista, i giallorossi stanno mantenendo vivi i contatti per il difensore colombiano del Bologna, individuato come uno dei profili ideali per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

La trattativa, tuttavia, non è semplice: anche diversi club di Premier League si sono mossi per Lucumí, alimentando la concorrenza. Al momento, Roma e pretendenti inglesi attendono segnali ufficiali dal Bologna, sia sulla disponibilità a trattare che sulla valutazione economica del cartellino. La situazione è in divenire, ma l’interesse della Roma è concreto e va monitorato con attenzione.

Classe 1998, Lucumí è un difensore centrale mancino dal buon piede e dalla struttura fisica importante. Dopo l’esperienza al Genk, è arrivato al Bologna nel 2022 e si è affermato come uno dei centrali più affidabili della Serie A, diventando anche un punto fermo della sua nazionale.

🚨🇨🇴 AS Roma mantain active contacts for Jhon Lucumí as target for centre back position. There are also Premier League clubs keen on the Colombian centre back, waiting for Bologna’s position/pricing. pic.twitter.com/2BVVCajeQN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2025