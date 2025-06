FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 16 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 8:00 – Dybala toglie la Roma dalla bio

Paulo Dybala sta recuperando dall’infortunio e si sta allenando negli Stati Uniti per tornare il prima possibile e al massimo della condizione. Sulla bio di Instagram, però, ha tolto il tag della Roma. Il suo legame con il giallorosso, così come la sua voglia di restare, non sembrano essere in discussione.

Ore 7:40 – L’oro di Zingonia e il made in Italy

Gasperini ha fruttato all’Atalanta oltre 400 milioni in plusvalenze, ma il vero tesoro è la produzione di talenti italiani: ben 11 convocati in Nazionale solo nell’era Spalletti. Nessuno come lui in Serie A. A Trigoria gli italiani non mancano (Pellegrini, El Shaarawy, Cristante, Mancini, Baldanzi, Pisilli), ma toccherà al Gasp rilanciarli dopo un’annata a corrente alternata. (Il Messaggero)

Ore 7:00 – Gasperini e il nodo centravanti

Tre nomi sul tavolo, ma nessuno sembra perfetto per il calcio di Gasperini. Dovbyk ha segnato 17 gol ma appare poco mobile e poco incisivo nei duelli. Abraham piaceva al Gasp, ma è un’incognita dopo l’infortunio. Shomurodov sembra destinato a salutare. L’ideale per l’ex tecnico dell’Atalanta sarebbe una punta dominante o più dinamica, capace di integrarsi nel gioco e dialogare con i trequartisti. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…