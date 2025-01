CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 27 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 14:00 – HERMOSO, ROMA E BAYER VICINI ALLACCORDO – Si avvicina l’accordo tra Roma e Bayer Leverkusen per il trasferimento di Mario Hermoso (29). Il difensore ha già detto sì ai tedeschi.

Ore 10:00 – GHISOLFI NON MOLLA MIKAUTADZE – Non solo Lucca. Florent Ghisolfi sta pensando a Georges Mikautadze (24) del Lione come possibile rinforzo per l’attacco giallorosso. (Leggo)

Ore 8:20 – MARMOL IN POLE PER RIMPIAZZARE HERMOSO – Mario Hermoso lascerà la Roma per trasferirsi molto probabilmente al Bayer Leverkusen. La Roma sfrutterà i soldi incassati per puntare a Mika Marmol (23), difensore mancino del Las Palmas. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:30 – FRATTESI CHIUDE: “ALL’INTER SONO FELICE” – Il centrocampista Davide Frattesi (25), accostato con insistenza alla Roma, chiude al possibile addio all’Inter dichiarando al termine della partita vinta col Lecce: “All’Inter sono felicissimo, siamo in una famiglia“.

