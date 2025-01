PRIMAVERA: Roma-Lazio 1-0. Il derby è giallorosso, decide Cama

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera vince anche il derby di ritorno battendo la Lazio al Tre Fontane col punteggio di 1 a 0. Decide il derby un gol di Cama, innescato in area da un geniale colpo di tacco di Graziani: il sinistro incrociato del terzino non ha dato scampo al portiere laziale.

Nella ripresa forcing biancoazzurro alla ricerca del gol del pari, ma la difesa giallorossa regge. Grazie a questa vittoria la squadra di Falsini torna a guidare il campionato Primavera in solitaria.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA: De Marzi; Nardin, Seck, Reale, Cama; Levak, Di Nunzio (61′ Romano), Coletta; Graziani (61′ Marazzotti); Zefi (78′ Bah), Misitano (93′ Almaviva).

A disp.: Kehayov, Mlakar, Terlizzi, Della Rocca, Ivkovic, Sugamele, Marchetti.

All.: Falsini.

LAZIO: Renzetti, Ferrari (46′ Petta), Bordon R., Nazzaro, Di Tommaso, D’Agostini (76′ Sulejmani), Bordoni (65′ Karsenty), Farcomeni (75′ Munoz), Balde, Pinelli (65′ Serra), Zazza.

A disp.: Bosi, Gelli, Trifelli, Marinaj, Battisti, Ciucci.

All.: Pirozzi.

Arbitro: Gianquinto. Assistenti: Morea – Abbinante.

Rete: 37′ Cama (R).

