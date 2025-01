LIVE! Calciomercato Roma, Hermoso dice sì al Bayer. Possibile affare in prestito, manca l’intesa sulla spartizione dell’ingaggio

AGGIORNAMENTO ORE 15:55 – Stando a quanto riferisce Matteo Moretto di Relevo, Roma e Bayer starebbero trattando la cessione di Mario Hermoso sulla base di un prestito. Da qui le divergenze tra i due club sulla spartizione dell’ingaggio dello spagnolo.

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roma e Bayer Leverkusen sono in contatto continuo per trattare la cessione di Mario Hermoso dai giallorossi al club tedesco. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il difensore spagnolo ha detto sì al trasferimento in Bundesliga, con i due club al lavoro per trovare un accordo.

🔴⚫️ Bayer Leverkusen and AS Roma are getting closer to an agreement for Mario Hermoso’s transfer.

He’s top of Bayer list for new CB while talks for McAtee are also ongoing, as exclusively revealed.

Hermoso said yes to Bayer Leverkusen, up to the clubs. He’s not training today. pic.twitter.com/aJQCflJKmF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025