Nainggolan arrestato in Belgio per traffico di cocaina. Si trova sotto interrogatorio

ALTRE NOTIZIE – Radja Nainggolan lunedì mattina è stato arrestato in Belgio ed è attualmente sotto interrogatorio, riferisce la stampa locale. L’accusa per l”ex stella tra gli altri di Cagliari, Roma e Inter, è di traffico internazionale di stupefacenti. Nella mattinata sono state effettuate 30 perquisizioni tra Anversa e Bruxelles.

Il procuratore Julien Moinil ha spiegato: “L’inchiesta si basa su presunti fatti di importazione di cocaina dall’America del Sud all’Europa via il porto d’Anversa, e la distribuzione in Belgio”. Nainggolan figura tra gli arrestati e “nel rispetto della presunzione di innocenza, non verranno fornite ulteriori informazioni“. Soltanto mercoledì l’ex Nazionale belga era stato — tra la sorpresa generale — presentato come nuovo giocatore del Lokeren-Temse, e venerdì era andato subito a segno contro il Lierse, peraltro direttamente da calcio d’angolo.

Fonte: Corriere.it

