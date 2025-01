“ON AIR!” – CORSI: “Lucca? Stranissima l’uscita di Ranieri”, DI GIULIO: “E’ un gran bel giocatore, i 20 milioni li vale”, MATTIOLI: “Rensch? Ce ne sono 45 di giocatori così…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Da Roma-Lecce in poi la squadra ha avuto un ritmo non dico da scudetto, ma da podio. Nonostante questo siamo non a 4 punti dall’ottava che deve recuperare una partita. Questo per farvi capire lo schifo che abbiamo fatto nel girone d’andata…Io un pari giovedì con l’Eintracht, una sconfitta col Napoli domenica e poi il passaggio del turno a Milano in Coppa Italia lo firmerei col sangue…. El Shaarawy nell’ultima mezzora oggi in Serie A è un fattore, e se fossi l’Inter o la Juventus uno così me lo prenderei. Mezzora di El Shaarawy al 100% è tanta roba…

Giacomo Di Giulio (Rete Sport): “A me Lorenzo Lucca piace veramente tanto. Io penso che per lui la Roma possa arrivare a spendere 20 milioni…è uno che ha fatto 10 gol quest’anno…Secondo me è veramente un bel giocatore, si era perso tra Pisa e Ajax. Ranieri difficilmente parla in quel modo di un calciatore se non c’è qualcosa… Frattesi? Io la tengo ancora aperta la situazione, non penso che la cosa possa cambiare per un gol fatto al Lecce…Secondo me costa meno prenderlo adesso che a giugno, sia lui che Lucca…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “A Frattesi gli avranno fatto capire che non c’è trippa per gatti. Per lui le offerte ufficiali sono zero. L’Inter pensa che il valore di Frattesi adesso è superiore di 15 milioni rispetto a quanto pagato due anni fa, legittimamente per loro, ma per il resto del mercato non vale quei soldi. Lui che è un ragazzo intelligente capisce la malparata, internamente avrà ricucito, e sarà andato davanti ai microfoni costretto dalla società a dire quelle cose lì. Poi se gli chiedi intimamente se è felice, no, ma gioca nell’Inter e quindi lo silenziano…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Pisilli non è ancora pronto per giocare titolare nella Roma. Dovrebbe andarsi a fare le ossa in una squadra dove gioca fisso, così si forma e si valorizza…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Lucca è un giocatore che è cresciuto tanto. Lo vedo da diversi anni, prima non mi piaceva, ora invece…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Non ho visto niente di particolare ieri. Se il migliore in campo è Shomurodov, già questo vi capire com’è andata… Ora si parla molto di Lucca, io non so se è da Roma, ma tanto quando si parla di un giocatore che la Roma vuole diventa uno dei più forti al mondo. Ieri ha tirato quella sbrangata in porta…non so se è un giocatore di manovra, se è un attaccante alla Dovbyk, se sia tecnico, ma qualche gol lo ha fatto. Il problema è che l’Udinese non lo svende, e se lo paghi un botto poi diventa la prima punta. E’ stranissima l’uscita di Ranieri, molto strana, mai sentito un allenatore dire “sì, stiamo provando a prendere Lucca“…di solito non si esce così allo scoperto, specie l’allenatore. E quindi credo che secondo me è uno sviare…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Molto spesso sento dire che i Friedkin sono come Pallotta: calcisticamente fanno un casino, però sono persone serie… Sulle ambizioni, Ranieri è troppo scottato e non si fida per niente di questa squadra dopo lo shock di Como… Rensch? Mi ha sorpreso tantissimo il fatto che abbia giocato subito, secondo me è un messaggio alla squadra… Lucca? Se lo prendi al posto di Shomurodov è una crescita, ma se è l’attaccante del futuro, beh allora facciamoci una domanda…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il capitolo Frattesi possiamo chiuderlo, visto quanto ha dichiarato ieri mi sembra molto difficile pensare a un affare del genere. Io penso che il discorso si riaprirà in estate, non è una cosa che finisce qui… Per quanto riguarda Lucca, se Ranieri parla in quel modo, beh comincio a fare uno più uno…mi sembra molto probabile… A me non dispiace per niente, fisicamente giusto e con buone caratteristiche, può giocare sia insieme che al posto di Dovbyk. E’ abbastanza giovane e ci sta come investimento. Penso che con una ventina di milioni Lucca te lo porti a casa…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Lucca è un’operazione che dovevi fare l’anno scorso, avresti risparmiato parecchio. 20 milioni di euro per Lucca sono tanti…è costato Retegui 20 milioni… La vittoria di ieri ti mette in una buona condizione in vista della partita di giovedì: andare avanti in Europa è importante anche sotto l’aspetto economico. Io tutto sono stato mano che un accusatore di Pellegrini, ma ieri ho trovato quantomeno singolare che gli sia stato attribuito il premio di migliore in campo. Non è che si può giudicare un calciatore da un calcio di rigore…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il mister ieri ha cercato di mettere in mostra giocatori che magari in questa sezione di mercato hanno bisogno di farsi notare…ma è soltanto una battuta…però ci sono state presenze in campo che mi hanno fatto pensare a quello. Partita complicata nel primo tempo, poi i cambi nella ripresa, specie quello di El Shaarawy, sono stati decisivo. Hai accelerato un po’ e l’hai portata a casa. Ora non devi guardare la classifica, la concorrenza non è impossibile, devi metterti lì e cercare di migliorare… Dovbyk? A me ieri è piaciuto, prova molto positiva. Mi sembra che rispetto ad altre prestazione, ieri fosse dentro la partita. Ed ha segnato un rigore decisivo…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma questi tre punti li ha proprio trovati… La classifica deve essere questa, e anche qualcosa in più. La sua posizione è qualche posto più in su. E’ una squadra più forte di quello che ha dimostrato fino ad adesso…Rensch? Giocatore come lui ce ne sono tanti, ce ne saranno quaranta o quarantacinque di calciatori del genere…”

Nando Orsi (Radio Radio): “L’anomalia del calcio è questa: in qualsiasi azienda se investi 50 milioni e poi questi vanno in fumo, il presidente ti prende per un orecchio e ti accompagna alla porta. Nel calcio è diverso: se fallisci il mercato di 100 milioni, magari mandi quel giocatore in prestito e poi vediamo…e invece no. Qualcuno ha sbagliato valutazioni, il mercato è stato deficitario, è andata a prendere giocatori che non erano confacenti. E’ stato sconfessato un po’ tutto, anche gli allenatori. Ranieri ha riportato ordine, è stato preso per questo. La partita di ieri è stata mediocre, vinta per due rigori e basta. Mi prendo la vittoria e basta, ma se guardi la prestazione è stata modesta… Rensch? Ieri ha tirato una mozzarella, dai…”

Redazione Giallorossi.net

