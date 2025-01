Lucca incassa l’ok di Ranieri, l’Udinese fissa il prezzo: 25 milioni

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Ieri pomeriggio ha provato a giocare un brutto scherzo a quella che potrebbe essere la sua prossima squadra: Lorenzo Lucca, 24 anni, attaccante di 2 metri dell’Udinese potrebbe infatti diventare il nuovo centravanti di scorta giallorosso da alternare a Dovbyk.

Per Shomurodov, che ieri è stato tra i migliori in campo nella vittoria del Bluenergy, si stanno aprendo le porte del Venezia. Al suo posto Ranieri gradirebbe avere Lucca (“È un buon giocatore e un ottimo giovane. Lo stiamo seguendo e chissà…“), un calciatore molto diverso per caratteristiche: meno dinamico dell’uzbeko, ma più forte fisicamente e più letale in area di rigore.

Una volta ceduto Shomurodov (possibile prestito con obbligo di riscatto da parte dei lagunari in caso di salvezza), la Roma presenterà un’offerta ufficiale ai friulani. Che hanno già fissato il prezzo per il centravanti azzurro: 25 milioni di euro. Un investimento non di poco conto, considerando che si tratterebbe di un’alternativa al centravanti titolare.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo

