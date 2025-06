CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 10 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – L’Inter non cambia idea su Zalewski

L’Inter non cambia idea. Nonostante l’addio di Simone Inzaghi, il club nerazzurro riscatterà Nicola Zalewski (23). Il polacco rimarrà a Milano e la Roma è pronta ad incassare 6,5 milioni di euro. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – Il Boca ci riprova per Paredes

il Boca Juniors insiste per Paredes (30). Nell’accordo per il rinnovo di contratto, c’è un gentlemen agreement per una futura cessione agli Xeneizes per 3.5 milioni di euro. Riquelme ci prova, ma l’affare sembra difficile da chiudere subito. Più probabile un nuovo assalto dopo il Mondiale per Club. (Il Tempo)

Ore 8:00 – Scamacca, l’Atalanta chiede 25 milioni

Gianluca Scamacca (26) vorrebbe tornare alla Roma e rilanciarsi in giallorosso sotto la guida di Gasperini. L’Atalanta fissa il prezzo e chiede 25 milioni per il suo centravanti. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…