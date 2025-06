Italia, Gravina ora pensa a un ex campione del Mondo: Gattuso e De Rossi in corsa

Dopo il no di Claudio Ranieri, che ha scelto di onorare l’impegno con la Roma nel ruolo di advisor, la FIGC accelera per trovare il nuovo commissario tecnico della Nazionale. E mentre Stefano Pioli scivola sempre più indietro nelle preferenze — complici il legame contrattuale con l’Al Nassr e il pressing della Fiorentina — prendono quota due nomi che infiammano il dibattito: Daniele De Rossi e Gennaro Gattuso.

Entrambi Campioni del Mondo nel 2006, entrambi legati da un forte senso d’identità azzurra, i due ex centrocampisti rappresentano profili diversi ma ugualmente affascinanti. De Rossi, reduce dall’esperienza sulla panchina della Roma, è visto come una figura in ascesa, capace di unire carisma, visione moderna e passione per la maglia.

Gattuso, più navigato a livello internazionale, ha già guidato club di alto livello in Italia e all’estero, mostrando temperamento e spirito combattivo. Sul tavolo anche il nome di Fabio Cannavaro, che però, a oggi, non risulta coinvolto in contatti concreti con la Federazione.

Fonte: Gianlucadimarzio.com