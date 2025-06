Shomurodov, super gol con l’Uzbekistan nel 3 a 0 sul Qatar (VIDEO)

Il momento felice di Eldor Shomurodov prosegue anche con la maglia della sua nazionale. Schierato titolare nella sfida tra Uzbekistan e Qatar, match valido per le qualificazioni al prossimo mondiale, l’attaccante della Roma ha realizzato la rete del 3 a 0 finale.

Il gol di Shomurodov non è passato inosservato sui social: per il centravanti una prodezza, con controllo di destro e conclusione di sinistro sotto l’incrocio dei pali. Questo il video del gol dell’attaccante giallorosso.

The control and finish by Shomurodov 😮‍💨#AsianQualifiers | #UZBvQAT pic.twitter.com/mm4VMdOGCT

— #AsianQualifiers (@afcasiancup) June 10, 2025