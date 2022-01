CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 11 gennaio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 16:20 – Per rinforzare la difesa i giallorossi stanno puntando il difensore centrale francese Samuel Gigot (28) di proprietà dello Spartak Mosca con contratto in scadenza il prossimo giugno. (Tuttomercatoweb.com)

Ore 15:50 – La Fiorentina, a caccia di un rinforzo per la difesa, pensa a Marash Kumbulla (21), poco considerato da Mourinho. Lo riferisce Niccolò Ceccarini di Sportmediaset su Twitter.

Ore 15:25 – Su Gonzalo Villar (23) è piombato il Getafe, che aveva già manifestato un interesse per Borja Mayoral nelle ultime ore. Si avvicina il rientro in Spagna del calciatore giallorosso. (Teleradiostereo)

Ore 13:10 – La Roma manda Bryan Reynolds (19) in prestito all’Anderlecht. Siamo ai dettagli finali della trattativa, che non prevede un diritto di riscatto per il club belga. Anche Gonzalo Villar (23) è in procinto di salutare, destinazione Liga. Lo scrive Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, su Twitter.

Ore 11:30 – Il mercato della Roma potrebbe non fermarsi a Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Dopo aver ceduto qualche esubero in rosa, Mourinho vorrebbe avere anche un centrale difensivo esperto: occhio a Papastathopoulos (33), difensore greco dell’Arsenal di 33 anni. (Daily Express)

Ore 11:20 – Stando a quanto riferiscono dal Portogallo, Sergio Oliveira (29) potrebbe arrivare a Roma nella giornata di oggi per svolgere le visite mediche con i giallorossi. (ojogo.pt)

Ore 9:30 – Ora Sergio Oliveira, ma in estate la Roma potrebbe tornare alla carica per Granit Xhaka (29). Lo svizzero ha rinnovato con i Gunners ma sembra non aver ritrovato il feeling con l’Arsenal. Mou cerca nuovi leader e a giugno non è affato da escludere un nuovo assalto. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – La Sampdoria torna alla carica per Gonzalo Villar (23) nonostante il no del giocatore di qualche giorno fa. I doriani sperano di convincere lo spagnolo dopo aver chiuso per Rincon. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 8:30 – Sergio Oliveira (29) in arrivo a Roma tra oggi e domani. Accordo totale col Porto in prestito con diritto di riscatto, si attende solo di conoscere il giorno esatto del suo sbarco nella Capitale. (Il Tempo / Il Messaggero)

Seguono aggiornamenti…