E’ il giorno di Sergio Oliveira, atterra a Ciampino alle 11:25. Qualità e personalità al servizio di Mou

AS ROMA NEWS – E’ il giorno di Sergio Oliveira. Il centrocampista portoghese atterra questa mattina nella Capitale con un volo privato.

Roma e Porto hanno finalmente trovato la quadra finale sull’accordo che prevede un prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni più eventuali bonus.

Il pressing del calciatore, che voleva a tutti i costi raggiungere Mourinho in giallorosso, è stato decisivo per accelerare una trattativa già ben avviata da giorni.

Questa mattina alle 11:25 Oliveira sbarcherà a Ciampino, poi visite mediche e firme. Per il portoghese si preannuncia un battesimo di fuoco: Mou vuole mandarlo subito in campo nel delicatissimo match contro il Cagliari, una partita da vincere a tutti i costi dopo le sconfitte con Milan e Juve.

Non sarà un problema per Sergio Oliveira, un calciatore esperto, di sostanza, bravo sia in fase di costruzione del gioco che in zona gol. Per la mediana della Roma è un rinforzo importante anche sotto il profilo della personalità, una dote che è mancata parecchio in casa giallorossa.

Giallorossi.net – A. Fiorini