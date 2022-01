Villar, Diawara e Kumbulla con le valigie pronte: Pinto prepara altri acquisti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per un Sergio Oliveira in entrata, c’è un filotto di giocatori pronti a lasciare Trigoria.

Chi ha ormai le valigie già fatte è Gonzalo Villar, pronto a trasferirsi in prestito al Getafe. Il centrocampista ha capito che con l’arrivo del giocatore del Porto avrebbe trovato sempre meno spazio, e ha così deciso di tornarsene in patria, snobbando la corte della Sampdoria.

Ma Villar non è l’unico calciatore che ha maturato la convinzione di proseguire altrove la propria carriera. Il connazionale e amico Borja Mayoral può seguirlo a stretto giro di posta, chiuso dall’esplosione di Felix e dall’investimento oneroso fatto su Shomurodov.

Anche Amadou Diawara riflette seriamente sull’addio: il Valencia lo ha messo nel mirino per sostituire Daniel Wass, e la Roma è pronta a trattare la sua cessione. Occhio poi al futuro di Marash Kumbulla: Mou non si fida del tutto del giovane difensore albanese, che potrebbe anche cambiare casacca prima della fine del mercato invernale. Il Torino, ma soprattutto la Fiorentina ci stanno pensando. La Roma attende offerte, e non chiude affatto la porta.

Nel caso in cui queste uscite dovessero davvero andare a buon fine, il mercato in entrata di Pinto potrebbe infiammarsi di nuovo: dopo gli arrivi di Maitland-Niles e di Sergio Oliveira, Mourinho ha messo in cima alla lista delle priorità un difensore centrale affidabile ed esperto da affiancare a Smalling. Gennaio dunque può riservare ancora altre sorprese.

Giallorossi.net – G. Pinoli