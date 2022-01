Roma, ora è Karsdorp a fermarsi. Contro il Cagliari tocca di nuovo a Maitland-Niles

AS ROMA NEWS – Mourinho recupera Zaniolo, ma perde Karsdorp. Il gioco a incastri nella Roma prosegue, con il terzino olandese che non sarà a disposizione del tecnico per la partita col Cagliari.

Lo scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti). Contro i sardi dunque toccherà di nuovo a Maitland-Niles giocare titolare, ma non sarà l’unico nuovo acquisto in campo.

Vista l’indisponibilità di Cristante, a centrocampo appare scontato l’esordio dal primo minuto di Sergio Oliveira, che guiderà la mediana al posto dell’azzurro.

Fonte: Il Tempo