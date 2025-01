CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 14 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:50 – INTER, NO A CRISTANTE NELL’AFFARE FRATTESI – L’Inter ha respinto la proposta della Roma di inserire Bryan Cristante (29) nell’affare Frattesi: il calciatore non convince Inzaghi. Resta invece in piedi la possibilità di uno scambio con Pellegrini (28). (Calciomercato.it)

Ore 10:25 – RENSCH GIA’ D’ACCORDO CON LA ROMA – O adesso o a giugno, ma Denyne Rensch (21) quasi sicuramente sarà un giocatore della Roma. Il terzino destro dell’Ajax è in scadenza di contratto e ha già trovato un accordo di massima con i giallorossi. Che però vorrebbero averlo già da gennaio e offerono 5 milioni. I lancieri chiedono il doppio. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:10 – ACCORDO ROMA-NAPOLI PER PELLEGRINI – La Roma e il Napoli avevano raggiunto un accordo di massima per la cessione di Lorenzo Pellegrini (28) agli azzurri, ma poi la serata magica del centrocampista nel derby ha bloccato tutto. (Corriere dello Sport)

Ore 8:40 – REITZ, IL BORUSSIA CHIEDE 18-20 MILIONI – Il piano B per la mediana della Roma è Rocco Reitz (22): il Borussia M’Gladbach lo valuta circa 18-20 milioni di euro. (Leggo)

Ore 8:00 – FRATTESI VUOLE LA ROMA, INTER IRRITATA – Davide Frattesi (25) vuole andare via dall’Inter e trasferirsi alla Roma, situazione che sta irritando i nerazzurri e che complica ulteriormente l’affare con i giallorossi. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!