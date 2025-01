Ecco Reitz, il Barella tedesco: costa la metà di Frattesi, è il piano B della Roma

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Si chiama Rocco Reitz, ha 22 anni, gioca nel Borussia Monchengladbach (proprio come faceva Manu Konè prima di diventare giallorosso) ed è il piano B della Roma nel caso in cui l’affare Frattesi con l’Inter non dovesse concretizzarsi.

Sono in tanti a domandarsi come mai Ghisolfi non decida di virare subito sul mediano tedesco piuttosto che perdere ancora tempo ed eventuale cospicuo denaro per il giocatore dell’Inter. Reitz infatti è un calciatore anagraficamente più giovane di Frattesi e costa la metà esatta di quanto i nerazzurri valutano il proprio calciatore. Il cartellino del jolly di centrocampo del Borussia viene infatti valutato circa 18-20 milioni di euro.

Reitz viene definito come il “Barella tedesco” proprio per le sue qualità sia calcistiche che fisiche: alto circa 176 centimetri, il giocatore del Gladbach è un motorino inesauribile, bravo sia in fase di recupero palla che nel portare assalti all’area avversaria grazie alla sua progressione e alla sua visione di gioco. La Roma lo ha messo nel mirino, e potrebbe tentare un assalto nel caso in cui la pista Frattesi non dovesse decollare.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!