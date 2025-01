Protesi peniena per Bernabè. Shock Lotito: licenziato il falconiere della Lazio

ALTRE NOTIZIE – Una storia che sembra scritta da Luis Buñuel arriva da Formello. La Lazio ha deciso di licenziare il falconiere di Olimpia, Juan Bernabé. Tramite un comunicato ufficiale, il club biancoceleste ha annunciato urbi et orbi la propria decisione in seguito alle foto decisamente esplicite diffuse in giornata sui profili social dell’ex tesserato, successivamente all’intervento svolto per impiantare una protesi peniena.

Bernabè ha poi parlato in un’intervista a Repubblica, spiegando: “Voglio solo dare l’esempio per tanti uomini. Il presidente Lotito? E’ un uomo anche lui. Non credo che ce l’abbia con me“. E invece al patron della Lazio quelle foto non sono per niente andate giù. E nella serata di ieri il club biancoceleste ha emesso un comunicato piuttosto duro con il quale annunciava l’interruzione del rapporto lavorativo con il falconiere.

“La S.S. Lazio S.p.a., allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del sig. Juan Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento.

La Società si rende conto del dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell’aquila nelle prossime gare casalinghe, ma ritiene che non è possibile essere associati, tutti, per di più con il simbolo storico dell’aquila, ad un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto“. E così, dopo quasi 15 anni, Olimpia non si alzerà più.

Fonte: Il Romanista

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!