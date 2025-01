Pellegrini, destino legato a Frattesi. Corsport: “Prima del derby accordo Roma-Napoli per la sua cessione”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo il passo avanti nel derby, Lorenzo Pellegrini ne ha immediatamente fatto uno indietro. A Bologna la sua prestazione ha deluso un po’ tutti, con il calciatore che fatica a dare continuità alle sue prestazioni, anche all’interno delle partite stesse.

Il futuro del capitano resta più che mai incerto, legato a doppio filo al possibile approdo in giallorosso di Davide Frattesi, calciatore che la Roma sta provando a riportare a Trigoria fin da questo mercato di riparazione. Se l’operazione dovesse concretizzarsi, l’addio del sette giallorosso sarebbe molto più probabile.

Il Napoli, prossimo a fare cassa con la cessione di Kvaratskhelia al PSG, attende solo il momento giusto per farsi avanti. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, prima del derby il direttore sportivo degli azzurri, Giovanni Manna, aveva trovato un accordo di massima con la Roma per il trasferimento di Pellegrini al Napoli. Poi però la notte magica dell’Olimpico ha fatto saltare tutto. O rallentare.

Perché se è vero che Pellegrini vorrebbe restare in giallorosso almeno fino a giugno, è anche vero che ha bisogno di garanzie per giocare e non restare in panchina per il resto della stagione. Oltretutto il suo contratto scadrà nel 2026 e non ci sono indicazioni su discussioni tra le parti sul rinnovo. Insomma, la situazione è in continua evoluzione e tutto può cambiare di giorno in giorno.

Fonti: Corriere dello Sport / La Repubblica

